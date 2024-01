Chi farà più sesso nel 2024? La curiosità è stata svelata dal nuovo Oroscopo 2024 di Paolo Fox. Il celebre astrologo ha anticipato al Fatto Quotidiano Magazine L’“Oroscopo 2024 di Paolo Fox” pubblicato da Cairo Editore in cui svela i favori delle stelle per i segni dello zodiaco e, oltre a quelli che saranno fortunati in amore e sesso, anche chi avrà le stelle favorevoli per il lavoro, fortuna e salute.

Come accade ogni anno, tra i tanti oroscopi spicca quello di Paolo Fox, celebre volto noto dell’astrologia, spesso ospite in diverse trasmissioni Rai e che cura diverse rubriche per i quotidiani specializzati e non. Anche nel 2024 ci saranno dei segni che avranno il favore della fortuna e il sostegno astrale, mentre altri potrebbero affrontare difficili sfide. Ma cosa ha svelato l’astrologo più famoso d’Italia? Vediamo nel dettaglio

Oroscopo 2024 di Paolo Fox: il segno più passionale

Ariete: nel 2024 secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo segno avrà la possibilità di risolvere questioni legate al passato di carattere economico. Il punto debole dell’Ariete sarà non avere capacità d’azione, restare immobile in attesa che il destino si compia.

Toro: il 2024 inizia con Giove nel segno, tanti pianeti amici e Saturno che protegge per tutto l’anno. Altri passaggi planetari sono a favore e permettono, entro primavera, di tagliare traguardi importanti per questo segno, il più fortunato del 2024. Secondo Paolo Fox questo segno avrà tante occasioni per ripartire e vincere. Il Toro torna in scena con successo.

Gemelli: la prima parte dell’anno è soddisfacente ma non ancora stimolante per questo segno, mentre giugno cambierà tutto. Saturno, dissonante già dal 2023, invita a ragionare su molte situazioni come casa, soldi, lavoro e amore. Da fine maggio, solo dopo aver ragionato, i Gemelli si metteranno davvero in gioco.

Cancro: i pianeti che determinano l’andamento dei prossimi dodici mesi, sono a favore di questo segni, che per il 2024 riceverà conferme e fortuna, anche con risvolti finanziari e familiari come risposte legali e sblocchi positivi su questioni che riguardano la casa. Lavoro in miglioramento e grandi progetti.

Leone: momenti di buio per il Leone, che voglia di buttare tutto all’aria. Ma niente è perduto, perché entro il 2024 potrà sfoderare il suo innato coraggio e da settembre le ottime stelle permetteranno di fare scelte definitive e chiudere con chi non merita attenzione. Ci saranno anche delle importanti chiusure.

Vergine: cosa tenere e a cosa rinunciare. Questo è l’anno delle risposte, ma questo segno è molto responsabile e mantiene le sue promesse, ma anche del chiudere cose che non portano a niente e delegarle al grido di: “Arrangiatevi”. L’amore sarà il vero protagonista per questo segno dello zodiaco. Magari qualcosa che all’inizio poteva sembrare non importante.

Bilancia: per troppo tempo questo segno zodiacale ha tenuto tutto dentro o cercato compromessi per quieto vivere. Nel 2024 sarà pronto ad abbattere regole che non lo convincono. Svuota il sacco e ribalta gli schemi di comportamento nell’approccio con gli altri in tutti i settori. Nessuno potrà entrare a gamba tesa nella sua vita, come è accaduto in passato.

