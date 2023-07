Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa dell’attrice. È morta sabato alla The Actors Fund Home di Englewood, nel New Jersey, ha annunciato la sua amica JD Sobol. L’attrice è apparsa nell’originale The Italian Job (1969), in The Day of the Locust (1975) di John Schlesinger, nel remake di Philip Kaufman de L’invasione degli ultracorpi (1978) e in Bloodbrothers (1978) di Robert Mulligan.

Cugina di secondo grado del famoso interbase dei New York Yankees Phil Rizzuto, Lelia Vita Goldoni è nata a New York il 1 ottobre 1936. È cresciuta a Los Angeles, dove è stata una delle ballerine di Lester Horton insieme ad Alvin Ailey e Carmen de Lavallade . Ha studiato recitazione con Jeff Corey e all’età di 19 anni è tornata a New York, dove è diventata studentessa in un laboratorio di recitazione gestito da Cassavetes e dal regista teatrale Burt Lane nel centro di Manhattan.

Morta l’attrice Leila Goldoni, aveva 86 anni

Cassavetes l’ha poi scelta per il ruolo di Lelia, la donna indipendente che è nera ma passa per bianca, nel suo capolavoro di improvvisazione Shadows (1959), e ha ricevuto una promettente nomination ai BAFTA per la sua interpretazione. Era il suo primo film e anche il suo.

Nella sua recensione del film per il New York Times , Bosley Crowther ha scritto che Goldoni “porta una freschezza e una toccante sorta di naturale goffaggine al ruolo della ragazza”. Lelia Goldoni è stata protagonista di Ombre (1959) di John Cassavetes, poi interprete dell’amica di Ellen Burstyn in Alice non abita più qui (1974) di Martin Scorsese.

“La cosa che ho imparato lavorando a questo film con John, perché è stato così incoraggiante e generoso, è che se non osavi, non potevi farlo”, ha detto in un’intervista una dozzina di anni fa. “Osare significa che potresti fallire. Se non osi, non puoi ottenere nulla”.