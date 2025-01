Cinema sotto choc per la morte del marito famoso della grande attrice, che ha perso uno dei suoi punti di riferimento in maniera drammatica. Stando a quanto rivelato dal sempre informato TMZ, l’uomo avrebbe deciso di suicidarsi a 47 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato in casa dalla polizia, che ha immediatamente avviato le indagini per cercare di fare luce su questo decesso.

Un lutto enorme per il mondo del cinema, ma soprattutto per l’attrice che mai si sarebbe potuta aspettare una morte così prematura del marito. Secondo quanto aggiunto da alcune fonti autorevoli, il corpo del 47enne sarebbe stato trovato dalla sua assistente nella mattinata di venerdì 3 gennaio.

Cinema sotto choc per la morte del marito della famosa attrice: “Si è suicidato”

Addio al regista cinematografico Jeff Baena, che è stato trovato privo di vita nella sua abitazione americana di Los Angeles. Era sposato con l’attrice Aubrey Plaza, devastata dal dolore. Quando i soccorsi si sono precipitati sul posto, per lui non c’era già nulla da fare ed è stato constatato solo il suo decesso. Non sono state comunicate le cause della sua dipartita, ma si parla chiaramente di suicidio.

Jeff Baena, nato a Miami nel 1977, era famoso per film come Life After Beth, Joshy, The Little Hours, Horse Girl, Spin Me Round. Collaborava in particolare con sua moglie Aubrey Plaza e con l’attrice Alison Brie. Si erano uniti in matrimonio nel 2021. L’attrice, classe 1984, è conosciuta anche per essere una comica, infatti è nota la sua recitazione nella serie Parks and Recreation e nella serie drammatica Legion.

Jeff Baena's films were always a wild ride. Can't believe he's gone 🙁 https://t.co/CAe1DFy2VD — Jamie Sabina (@catandcrown12) January 4, 2025

Plaza è anche stata attrice nel 2022 nella serie The White Lotus, grazie alla quale ha conquistato uno Screen Actors Guild Award. Nel 2023 è entrata nella classifica del Time tra le 100 persone più influenti in tutto il mondo. Ora è purtroppo diventata vedova a soli 40 anni.