Cinema e televisione in lutto, l’attore è morto a 84 anni nella sua casa: a dare l’annuncio è stata la famiglia. Carriera sbocciata precoce, nel corso di oltre 50 anni di attività ha dato volto a personaggi di alcune serie amatissime e fortunate dagli anni 70, 80 e 90. Nella nota diffusa dal suo staff si legge: “Al di là della sua carriera, sarà ricordato per il suo spirito caloroso e generoso. Conosciuto tra amici e familiari per il suo ingegno, il suo fascino e la sua sconfinata compassione, portava gioia in ogni stanza in cui entrava”.

“Un narratore nell’anima, aveva un modo di far sentire speciali coloro che lo circondavano, spesso intrattenendoli con aneddoti dei suoi giorni a Hollywood o condividendo la saggezza del suo straordinario viaggio. Sebbene la sua perdita sia profondamente dolorosa, il suo contributo alle arti e la sua gentilezza duratura faranno sì che il suo ricordo continui a vivere.“





Addio Michael Cole, l’attore è morto a 84 anni

Nato a Madison, Wisconsin, è salito alla ribalta con il suo ruolo di Pete Cochran alla fine degli anni ’60 in the Mod Squad. Lo show affrontava problemi sociali dell’epoca (ma tristemente attuali) quali l’aborto, la violenza domestica e la brutalità della polizia. Dopo quell’esperienza fortunata Michael Cole ha conosciuto altri periodi felici.

Dopo Mod Squad, i ragazzi di Greer Michael Cole ha continuato a lavorare in show quali La signora in giallo, Fantastilandia e The Love Boat. Si legge sul sito si Skytg 24 come: “Ha anche interpretato Henry Bowers nella miniserie It di Stephen King del 1990 ed è apparso in General Hospital nel ruolo di Harlan Barrett”.

“Al cinema ha recitato in pellicole quali come Nickel Mountain e Mr. Brooks. Il suol ultimo ruolo cinematografico, in Ogni libro ha i suoi segreti, è datato 2008. Nel 2009 ha anche pubblicato un’autobiografia, dal titolo I Played the White Guy, in cui offriva un resoconto sincero e sentito delle sue esperienze a Hollywood”.