A dare l’annuncio della morte dell’attore 84enne è stata la figlia, con un post su Facebook: “Mio padre ha lasciato questo mondo, possa riposare in pace. Possa Dio accoglierlo a braccia aperte e portarlo in paradiso”. Poche parole gonfie di tristezza che chiudono una vita dedicata all’arte ed al cinema. Il suo successo come attore sarà per sempre legato a The Slumber Party Massacre, il massacro del pigiama party, del 1982.

Diretto da Amy Holden Jones e co-scritto da Jones e Rita Mae Brown, il film segnava il suo debutto come attore. Sebbene originariamente inteso come una parodia slasher, il film alla fine è diventato un vero e proprio film horror, ha raccolto un seguito di culto e ha ispirato diversi sequel e spin-off.





È morto Michael Villella, attore di The Slumber Party Massacre

Girato con un budget di 220.000 dollari, The Slumber Party Massacre ne ha incassato 3,6 milioni al botteghino e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Nonostante l’accoglienza, ha ottenuto un grande seguito di fans fin dalla sua uscita. Due sequel, Slumber Party Massacre II e Slumber Party Massacre III, sono stati realizzati rispettivamente nel 1987 e nel 1990.

Pellicole alle quali Michael Pasquale Villella, morto sabato a 84 anni in ospedale dove era ricoverato da un mese, ha presto parte. Nella prima pellicola della trilogia Villella ha interpretato Russ Thorn, l’assassino del trapano elettrico ricevendo molti applausi.

Oltre ha quell’esperienza, Villella ha anche ricoperto ruoli in Love Letters del 1983, Gotham del 1988, Wild Orchid del 1989 e Wild Orchid II: Two Shades of Blue del 1991. In televisione, è apparso negli episodi di Amazing Stories e Getting Away with Murder