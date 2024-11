In attesa di vedere la seconda puntata integrale di Belve, in onda martedì 26 novembre su Rai 2, sono già uscite delle anticipazioni. Francesca Fagnani ha intervistato un’attrice italiana molto amata che ha fatto un racconto scioccante sulla sua vita privata. Infatti, ha purtroppo perso un figlio e quello è stato il dolore più forte che abbia mai dovuto affrontare.

Parlandone con la conduttrice di Belve, l’attrice ha deciso di aprire il suo cuore davanti a Francesca Fagnani e ha confessato quale è stata la sofferenza più grande. C’è stato anche un altro episodio terribile, ovvero quando ha dovuto dire addio anche a suo padre, ma certamente il pubblico si è commosso moltissimo nel momento in cui si è soffermata sul figlio mai nato.

Belve, il racconto choc dell’attrice a Francesca Fagnani: “Perso un bambino”

L’attrice ospite a Belve ha risposto così alla domanda di Francesca Fagnani, che le ha chiesto quale fosse stato il monento più doloroso della sua vita: “Il giorno in cui è morto il mio papà e quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente”. Poi ha parlato anche di sostanze stupefacenti: “Ne ho provate tante, ma mai due volte di seguito. Quelle psichedeliche sì perché non sono sceme, ma ora alla mia età (59 anni n.d.r.) non lo farei più”.

A fare queste confidenze in tv è stata Valeria Golino, che si è anche concentrato sul suo ex partner Riccardo Scamarcio, ospite della prima puntata di Belve: “Lui è un attore molto bravo, è una cosa bella da dire e lo ringrazio. Pensavo fosse l’uomo della mia vita”. L’uomo aveva detto alla Fagnani: “Non finisce mai l’amore”. Parlando dell’amore più grande di sempre, lei ha esclamato: “Ho paura che mentirei, sono stata sincera finora e non voglio dirle una bugia”.

Bisognerà ovviamente attendere la puntata per capire quali altre dichiarazioni siano uscite dalla bocca di Valeria Golino, che attualmente ha una storia d’amore con Fabio Palombi.