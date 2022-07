“Una palla di fuoco nel cielo”. Aereo precipita nella notte, terrore tra gli abitanti: il video dello schianto

Un aereo è caduto in Grecia, tra il terrore degli abitanti del luogo. Si tratta di un velivolo cargo che è precipitato nel nord della Grecia, secondo quanto rivela l’agenzia di stampa greca Ana, che colloca il disastro nelle vicinanze di Paleochori Kavalas. Il giornale rivela inoltre le dichiarazioni di testimoni oculari che hanno detto che l’aereo era in fiamme e di aver udito l’esplosione. Sotto choc utenti di tutto il mondo dopo la divulgazione di alcuni filmati stati su Twitter in cui si vede un palla di fuoco nel buio del cielo schiantarsi al suolo.

A riguardo, gli esperti dell’Esercito e della Commissione greca per l’energia atomica utilizzeranno un drone per avvicinarsi al relitto del misterioso aereo cargo Antonov precipitato in fiamme nei pressi della località di Paleochori Kavalas, nel nord della Grecia. Sono proprio le strane esplosioni (definite così dagli esperti, ndr) e la paura di un carico pericoloso hanno impedito ai soccorritori di avvicinarsi.





Alle persone che vivono entro un raggio di 2 chilometri dal luogo dell’incidente è stato chiesto di rimanere a casa e indossare maschere, mentre due vigili del fuoco sono stati portati in ospedale con difficoltà respiratorie a causa dei fumi tossici inalati. Ma cosa c’era dentro quel cargo?

BREAKING 🇬🇷 : Another footage shows the moment, Ukraine's Antonov Cargo Plane crashed in Paleochori Kavalas, northern #Greece pic.twitter.com/seP2Z1rAhc — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 16, 2022

“Finora, ha detto un funzionario dei vigili del fuoco – Marios Apostolidis – solo uomini del servizio antincendio con attrezzature speciali e strumenti di misurazione si sono avvicinati al punto di impatto dell’aereo e hanno osservato da vicino la fusoliera e altre parti (dell’aereo) sparse nei campi”. Da quel poco che si è riuscito a ricostruire, il pilota dell’Antonov An-12 avrebbe denunciato un guasto al motore chiedendo l’autorizzazione per un atterraggio di emergenza.

🔴#BREAKING : Il filmato del momento in cui l'aereo #Antonov ucraino si è schiantato a Paleochori Kavalas, nel nord della #Grecia. Il pilota aveva richiesto un atterraggio di emergenza dopo che 3 motori si sono guastati. pic.twitter.com/ZnGAJsQxYO — WORLDWIDENEWS24 (@Ucrainarussia) July 16, 2022

Tuttavia l’uomo non è riuscito a raggiungere l’aeroporto a causa dell’avaria. L’aereo copriva la rotta dalla Serbia alla Giordania. Non si sa al momento che tipo di merce stava trasportando. Testimoni oculari hanno registrato video che mostrano la caduta di un oggetto in fiamme, con successive esplosioni, che hanno provocato un incendio nella zona.

