“L’hanno arrestata”. La famosa 26enne presa dalla polizia, l’accusa è terribile

Courtney Clenney accusata dell’omicidio del fidanzato. La nota modella di OnlyFans, conosciuta come Courtney Tailor è tornata in carcere a quattro mesi dalla morte del fidanzato Christian “Toby” Obumseli. Il 27enne è stato ucciso a coltellate il 3 aprile scorso e subito Courtney Clenney era stata accusata di omicidio volontario. Dopo l’arresto la donna è stata ricoverata in una clinica per disintossicarsi dall’abuso di sostanze e per aver minacciato il suicidio.

Gli investigatori hanno lavorato per determinare se Courtney Clenney abbia agito per legittima difesa. Intanto un account GoFundMe creato a sostegno della famiglia di Obumseli ha raccolto oltre 65mila sterline. Sui social i suoi cari hanno scritto: “L’atto egoistico di qualcuno ha strappato Christian da questo mondo. Non è sufficiente dire che siamo scioccati e feriti: siamo completamente devastati”. Dopo quattro mesi di indagini la ragazza è stata arrestata.





Courtney Clenney, le polemiche per il mancato arresto

L’iniziale mancato arresto di Courtney Clenney aveva fatto gridare allo scandalo. I familiari della vittima avevano detto che non era finita in prigione per i “privilegi dell’essere donna bianca e ricca”. La modella era stata vista ricoperta di sangue poche ore dopo la morte del fidanzato. Adesso, secondo la polizia, Courtney è ritenuta responsabile di aver ucciso volontariamente il suo ragazzo nella loro casa di Miami.

Dopo l’arresto della sua assistita l’avvocato Frank Prieto ha dichiarato: “Sono completamente scioccato, soprattutto perché stavamo collaborando alle indagini e ci siamo offerti di consegnarla volontariamente se fosse stata accusata”. Poi il legale di Courtney Tailor ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di riabilitare il suo nome in tribunale”.

A quanto pare Courtney e Christian si erano lasciati mesi fa, ma continuavano a frequentarsi. Per gli inquirenti il 27enne era tornato nell’appartamento i primi di aprile. La sera del 3 Courtney ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per riferire che il fidanzato era stato accoltellato. Secondo la sua versione l’uomo l’aveva presa per la gola e lei si era dovuta difendere. Dallo scorso marzo il suo profilo Instagram da 2 milioni di follower è fermo. E tra gli ultimi commenti c’è chi l’accusa di essere un’assassina.

“Lo ha accoltellato”. Lite col fidanzato finisce in tragedia, la vip accusata di omicidio