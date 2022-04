“Lo ha accoltellato”. Lite col fidanzato finisce in tragedia, la vip accusata di omicidio

È stata arrestata per l’omicidio del suo ragazzo dopo averlo accoltellato in un’apparente lita domestica. Courtney Clenney, 25 anni, conosciuta come Courtney Tailor, domenica scorsa ha accoltellato il suo ragazzo, Christian Obumseli, alla spalla durante una rissa nel loro condominio di Miami.

Il fidanzato della donna, 27 anni, è stato portato d’urgenza in un vicino ospedale, dove è morto per le ferite riportate. La donna è stata ricoverata in ospedale per problemi di salute mentale dopo aver minacciato il suicidio mentre era sotto custodia della polizia.





Courtney Tailor, modella di Onlyfans uccide il fidanzato

Le sue condizioni attuali rimangono sconosciute. Gli investigatori stanno lavorando per determinare se Courtney Clenney abbia agito per legittima difesa. Un account GoFundMe creato a sostegno della famiglia di Obumseli ha raccolto oltre 65mila sterline.

Il creatore dell’account ha detto che Christian Obumseli è stato ucciso una settimana prima del suo 28esimo compleanno, lasciando “molte domande senza risposta e creando un vuoto che non può mai essere riparato o riempito”. “L’atto egoistico di qualcuno ha strappato Christian da questo mondo. Non è sufficiente dire che siamo scioccati e feriti: siamo completamente devastati”, hanno scritto i suoi cari sui social.

E ancora: “Christian era estremamente compassionevole con il desiderio di elevare sempre coloro che lo circondavano. Non meritava che la sua vita fosse stroncata da un atroce atto di violenza. Non dimenticheremo mai il suo sorriso contagioso che potrebbe illuminare qualsiasi stanza o il suo spirito premuroso”.

