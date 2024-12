Le Blind Auditions di The Voice Kids sono ormai terminate e i giovanissimi concorrenti sono già concentrati sulla finalissima, che vedrà solo tre di loro arrivare all’ultimo atto del talent show. Cosa è successo nella quarta puntata andata in onda venerdì 6 dicembre? Alla conduzione, come sempre, Antonella Clerici ha guidato il pubblico attraverso il viaggio dei piccoli talenti, tutti tra i 7 e i 14 anni. I coach, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, hanno preso posto sulle poltroncine rosse, pronti a girarsi per scoprire chi sarebbe riuscito a conquistarli, ed è stata proprio l’ultima occasione per i coach di completare le loro squadre.

Tra i tanti giovani che si sono esibiti nella puntata finale delle Blind Auditions, una delle voci più promettenti è stata quella di Carol, una bambina di dieci anni, figlia d’arte. A supportarla, c’era sua mamma, un volto noto della televisione, che ha svolto molteplici ruoli come attrice, modella, cantante e conduttrice. Carol ha interpretato Nessun Dolore di Lucio Battisti nella versione di Giorgia, riuscendo a convincere Loredana Bertè, l’unica coach che aveva ancora un posto libero nella sua squadra.

The voice Kids, c’è la figlia dell’ex velina Fanny Cadeo

Carol ha raccontato la sua storia alle telecamere del programma e ha parlato della madre Fanny Cadeo, storica ex velina di Striscia la Notizia: “Ho dieci anni, vivo a Roma e sono nata qui. Vivo con mia mamma e il mio cane Luna, che è la mia compagna di vita. Amo molto il cinema e il teatro, e mamma è una persona fondamentale per me: facciamo tante cose insieme, sin da piccola mi ha sempre portato a teatro. Mi sedevo sulle scale e osservavo gli attori, per me era un sogno. Il canto mi fa sentire libera e leggera, come se fluttuassi. Mamma e i nonni mi hanno sempre incoraggiata. Tra le mie passioni c’è anche Taylor Swift, a cui sono molto affezionata. Di recente siamo andate tutte e tre al suo concerto, e la nonna si è anche messa a ballare!”

Fanny Cadeo ha parlato anche del suo rapporto con la figlia: “Sono un’attrice e per molti anni ho lavorato in televisione e radio, ma ora mi concentro soprattutto sul teatro, che è la mia vera passione. Sono una mamma single, la nostra famiglia è composta da me e Carol, che è la punta della piramide, ma alla base ci sono sempre i nonni, che ricoprono un ruolo fondamentale. La cosa più importante in una famiglia è l’amore che si scambia, indipendentemente dalla sua composizione. Ho sempre fatto provare a mia figlia tante attività, come nuoto, pattinaggio e pallavolo, ma lei ha sempre preferito il canto”.

“Nessun Dolore” e nessun dubbio che Carol sia pazzesca! Giorgia cosa ne pensi di questa performance? 😌❤️ pic.twitter.com/JHYZBLVJWi — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 6, 2024

Fanny Cadeo (il cui vero nome è Stefania), è stata Velina di Striscia la notizia per due stagioni di fila, dal 1992 al 1994, al fianco di Laura Valci e Cecilia Belli. Dopo la partecipazione al tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, si è dedicata alla musica, incidendo alcuni brani (I want your love e Mambo italiano), e alla recitazione. Ha partecipato inoltre ad alcuni programmi stranieri, tra cui Raffaella (TVE), Gran fiesta Italiana (Telecinco SP), Eurot (Chanel 4).