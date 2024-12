È apparsa sui social con il suo inconfondibile sorriso ma anche con una vistosa benda sulla fronte. A spiegare cosa sia successo è stata lei stessa, l’amata cuoca, autrice e protagonista di trasmissioni seguite da milioni di persone: Il Club delle Cuoche, Capriccio Italiano, Bischeri e Bischerate, e la prova del cuoco. Spiega sulla sua pagina instagram: “Ero titubante se parlarvi di questa avventura… poi mi sono detta che sì, era giusto proprio per parlare di #prevenzione”.

“La prima notte è passata, sono a casa e la ferita non mi sta dando grossi fastidi. Ieri era più complicata la situazione: tanta la paura e poi sollievo dopo che il chirurgo che mi ha operata per un Cheratoacantoma (tumore benigno della pelle) sulla fronte, mi ha tranquillizzata e coccolata. Insomma questo è per dirvi di non fare come ho fatto io, rimandando le visite per mesi”.





Luisanna Messeri, la cuoca della tv operata per un tumore benigno

“La PREVENZIONE è la nostra arma più importante e fermiamoci un attimo per prenderci cura di noi. Non sottovalutiamo mai nessun segnale, controlliamoci, vogliamoci bene”. A parlare così è Luisanna Messeri, arcionata star dei fornelli che ha ricevuto la solidarietà di tantissime persone. Per fortuna non ci saranno conseguenze dopo l’intervento.

Il cheratoacantoma è un tumore benigno della pelle, che origina in un follicolo pilifero o in una ghiandola pilo-sebacea. Per la sua morfologia e per la velocità di crescita inizial. Ricorda molto una neoplasia maligna della pelle, nota col nome di carcinoma spinocellulare o carcinoma squamocellulare; tuttavia, a differenza di questo tumore maligno, il cheratoacantoma è caratterizzato da una risoluzione spontanea (dopo circa 5-6 mesi) e da un potenziale metastatizzante nullo o quasi.

“Un grande abbraccio per una rapida riprese – scrive uno dei suoi tanti fan -. Sulla prevenzione hai ragione! Se io non avessi risposto a prevenzione serena non mi sarei accorta del tumore al seno ed oggi non ci sarei più! Quindi attenti ad ogni segnale e facciamo le visite previste”.