La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 30 gennaio 2025, è stata caratterizzata da un episodio particolarmente acceso che ha coinvolto il concorrente Lorenzo Spolverato. Durante una discussione animata, Lorenzo ha perso il controllo e, in un impeto di rabbia, ha lanciato una sedia, sorprendendo sia i coinquilini che il pubblico a casa. A rendersi conto che qualcosa non andava è Stefania che chiede: “Ragazzi ma che ha fatto? Cosa è successo? Ma è accaduto qualcosa in particolare?“.

Pamela Petrarolo ha quindi specificato: “Lore ha lanciato una sedia“. Secondo quanto riportato, l’episodio è avvenuto perché a Lorenzo non starebbe benne che tutto gira attorno ad Helena. A riferirlo è MariaVittoria che spiega a Stefania: “Per la cosa di Helena. Riferito alla situazione di Helena, Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno ad Helena”. I coinquilini sono rimasti scioccati dall’accaduto. Alcuni hanno cercato di calmare Lorenzo, mentre altri hanno espresso preoccupazione per la sicurezza all’interno della casa.





L’episodio ha evidenziato le crescenti tensioni tra i concorrenti e ha sollevato interrogativi sulla gestione dei conflitti nel contesto del reality. Tutto questo è avvenuto durante la pubblicità della diretta e una volta in onda, Signorini ha chiesto spiegazioni a Spolverato. L’uomo allora ha spiegato: “Ne ho passate tante anche qui dentro, mi sono dato forza. Ed è questo il punto. Non mi interessa di stare qui e pensare alla vincita. La sfida deve essere in qualche modo equivalente e qui non è più equilibrata.

Dice Lorenzo ancora: “Cosa c’è che non va? Alfonso sto recuperando la forza di proseguire questo percorso. Sono un attimo caduto in down. Perché non mi sento capito in qualche modo, mi sento schiacciato e sono molto stanco. Se mi sono fatto un esame di coscienza sui miei comportamenti? Sì! Il problema è che devo stare qui, sono qui, voglio solo recuperare la forza. Adesso devo un attimo riprendermi“.

E chiaramente fuori in tanti hanno voluto chiedere spiegazioni sull’accaduto. Uno su X scrive ad esempio: “Ok, quindi: sedia lanciata in tugurio, sedia lanciata in puntata, pugni nel muro violenti, uso dichiarato del telefono: NESSUNA PUNIZIONE! Invece un bollitore lanciato nel nulla: nomination d’ufficio con “chi vuoi eliminare”. Dove sta la giustizia?”. Insomma, alla fine spunta sempre e solo Helena. Forse Lorenzo deve mettersi l’anima in pace.

