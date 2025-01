“Shaila e Lorenzo scopano. In una stanza illuminata. Con persone li presenti

L’educazione, il pudore, il rispetto… Bella merda!”, questo il commento a un video in cui alcuni concorrenti del Grande Fratello, e in particolar modo Helena, si accorgono che i due fidanzati stanno facendo l’amore poco distanti da loro. Il filmato è diventato virale su X e ha scatenato una pioggia ci commenti e reazioni indignate del pubblico.

“Bel rispetto per gli altri!”, “Lollo e Shaila stanno tr***”, “Spero sia un scherzo veramente capisco di notte al buio ma sinceramente se è vero che stavano 🎺 si possono vergognare”, “Ma che schifo, davanti a tutti, senza pudore, un po’ di privacy”, “Mamma mia che schifosi 🤮 senza rispetto per chi sta dentro quella casa!!”, si legge tra i commenti del video.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo fanno l’amore di giorno

Un qualcosa di decisamente inaspettato all’interno della casa del Grande Fratello, almeno di giorno e soprattutto vicino ad altri concorrenti della casa. Come detto, Shaila e Lorenzo sono stati visti mentre si lasciavano andare alla passione in pieno giorno, a poca distanza dalla sala beauty dove si trovavano Helena Prestes, Iago Garcia, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

A notare la scena è stata proprio Helena, che sorpresa dall’accaduto ha subito richiamato l’attenzione degli amici per mostrare loro cosa stava succedendo lì vicino. “Fanno cose di giorno, così? Non li avevo mai visti”, ha commentato sconvolta ma col sorriso. Anche Iago e Stefania si sono sporti per vedere bene. L’episodio ha rapidamente fatto il giro del web e, come detto, ha scatenato l’indignazione del pubblico.

Shaila e Lorenzo scopano

In una stanza illuminata

Con persone li presenti



L’edicazione, il pudore, il rispetto…

— lavocedeiboschi (@lavocedeiboschi) January 30, 2025

“Cioè..io mi vergognerei, in pieno giorno, in una camera piena di luce con le persone che possono passare. Ma che schifo di mess.passa?”, si è chiesta una utente di X che ha commentato il filmato. “Poi Helena si deve vergognare, ma loro si devono mettere una maschera quando escono di lì”, “Ma #GrandeFratello è normale una cosa del genere? Ma peggio delle bestie. Non c’è più limite al degrado di #GrandeFratello… Conduttore e autori complici”, si legge ancora.