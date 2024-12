La puntata del Grande Fratello del 9 dicembre è stata un momento particolarmente difficile per Helena Prestes, che ha vissuto un forte sconforto durante la diretta e anche nelle ore successive. La modella brasiliana ha trovato un po’ di sollievo nel conforto di Javier Martinez, con cui ha trascorso gran parte della giornata. Durante la notte, Helena si è aperta completamente con lui, dichiarandogli di provare dei sentimenti profondi, e spiegandogli che se non fosse ricambiata, sarebbe stata costretta a prendere le distanze, poiché non riusciva a considerarlo solo un amico.

Tuttavia, il giorno seguente, Mariavittoria Minghetti ha avvicinato Javier per chiedergli cosa fosse successo durante la conversazione con Helena. Il pallavolista argentino ha confermato che la modella si era esposta, ma ha aggiunto che lui aveva subito messo le cose in chiaro, spiegandole che per lui c’era solo un’amicizia. “Lei si è dichiarata, mi ha detto che si allontanerà un po’ da me, perché le piaccio. Ma le ho spiegato che la vedo solo come un’amica. È vero che in passato sono stato un po’ confuso con alcuni gesti, ma adesso ho chiarito tutto,” ha detto Javier a Mariavittoria, che dopo aver sentito la sua versione ha cominciato a ridere.

Grande Fratello, Javier e Mariavittoria parlano di Helena e il pubblico si infuria

Nel corso della conversazione, Mariavittoria non ha potuto fare a meno di fare battute sulla situazione, scherzando su come Helena fosse innamorata di Javier. “Perché gli piaci, mi viene da baciarti, ho sogni erotici… so tutto,” ha detto ridendo. Javier ha quindi risposto: “Non devo farmi prendere dal fatto che siamo in una casa e la situazione è complicata. Non posso farmi influenzare dal fatto che sono affettuoso, devo mettere un freno ai sentimentalismi. Sono certo di non provare nulla per lei. L’unica persona per cui ho avuto quel tipo di sentimento è Shaila, e non c’è nessun’altra”.

Javier ha anche ammesso di avere in parte delle colpe nel modo in cui si è comportato con Helena: “Le ho spiegato tutto, vedremo come andrà. Ma ammetto che sono stato troppo affettuoso con lei, e la situazione del GF ti porta a stare costantemente vicino agli altri”. Tuttavia, la reazione del pubblico è stata furiosa. Molti telespettatori si sono scagliati contro Javier e Mariavittoria per aver ridicolizzato i sentimenti di Helena. In particolare, il comportamento di Mariavittoria è stato giudicato insensibile, in quanto ha riso della situazione e ha preso in giro i sentimenti della modella.

Javier: Helena… mi ha detto che si allontanerà un po da me…

Mariavittoria scoppia a ridere: Perchè gli piaci, mi viene da baciarti, c'ho i sogni erotici…so tutto…

J: Non devo farmi prendere dal fatto che siamo in una casa ed è particolarmente complicato…#GrandeFratello pic.twitter.com/yjfGzlXiKD — Violett926 (@violett926) December 11, 2024

Javier, da parte sua, è stato accusato di avere un atteggiamento ambiguo nei confronti di Helena, con il suo comportamento e le sue azioni poco chiare che avevano probabilmente alimentato le illusioni della modella. “Ma poi lo racconta come se fosse una barzelletta (non doveva proprio raccontarlo) vergognati sfigato hai fatto tutto tu”, “Pensa se Helena avesse riso in faccia a lei come fai le qui il panico probabilmente le sarebbe arrivato qualche microfono in fronte”, “Marialagna ridi ora perché poi verrai sfanculata pure da aviè”, “Non mi e mai piaciuto sto omino di merda non mi ha mai convinta ol viso da bravo ragazzo”, si legge su X. “Ma ti prego…non avevo visto che squallore”, è un altro commento di un utente di X.