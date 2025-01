Non finiscono mai le sorprese nella casa del Grande Fratello. Lo sa bene Eva Grimaldi. L’attrice, poco fa, è stata chiamata in confessionale, ma durante il tragitto si è imbattuta in una scena che l’ha lasciata impietrita. In un angolo della casa, un po’ isolato, proprio davanti alla porta rossa, due concorrenti, presi da una passione irrefrenabile, si stavano baciando. Una coppia non ufficiale del reality di Canale 5, due insospettabili. Eva, passando in quel momento, ovviamente non ha potuto fare a meno di notarli.

L’imbarazzo è stato palpabile quando la coppia di amanti segreti si è voltata, accorgendosi di essere stata scoperta. A quel punto, i due hanno tentato di giustificarsi. “Stavamo ridendo”, ha detto lei. Mentre lui ha dichiarato: “Stavamo solo parlando. Hai visto male, non pensare a cose strane”. Ma non sono sembrati molto convincenti. Infatti, l’espressione perplessa e stupita di Eva non è cambiata. Sentendo le voci, poco dopo è arrivata anche Stefania Orlando.

“Oh ma voi due…”. Grande Fratello, Eva Grimaldi resta impietrita: li ha beccati sul fatto

“Ho visto inciuciare questi due”, ha esclamato subito Eva verso l’amica, mentre indicava Javier Martinez e Amanda Lecciso, che nel frattempo si stavano ricomponendo. O meglio, facevano finta. Nessuna passione segreta, infatti. Si è trattato solo di un nuovo scherzo orchestrato dal pallavolista e dalla pugliese ai danni della povera Eva, diventata ormai il loro bersaglio. Già nei giorni scorsi, Amanda e Javier avevano fatto credere all’attrice di conoscersi da oltre dieci anni e che tra loro, all’epoca, ci fosse stata una relazione. Ovviamente era tutto inventato, ma Eva, come ben sanno i fan del GF, ci era cascata in pieno.

La scenetta ha divertito i telespettatori. La clip è diventata virale sui social: “Gli scherzi sempre alla Grimaldi, per favore”, ha scritto un utente su X. “Ma avete visto la sua faccia, indecisa se tornare indietro o continuare a guardare. Sto male!”, ha commentato con tono ironico un altro spettatore. Mail bello è venuto dopo, quando Amanda e Javier hanno rivelato che si trattava di una burla. Eva, ridendo, ha esclamato: “Vaffa!”. A beccarsi gli strali dell’attrice, questa volta, è stata anche Stefania Orlando, che ha fatto da complice nello scherzo.

GLI SCHERZI SEMPRE ALLA GRIMALDI PERFAVORE pic.twitter.com/vKKSPY2Fof — 🌞SoleilStateOfMind🌞 (@sunstateofmind_) January 15, 2025

Di sicuro, queste scene rappresentano lo spirito più genuino del Grande Fratello. Dopo giorni di tensioni, litigi e polemiche, finalmente un po’ di sano divertimento per i concorrenti e, soprattutto, per il pubblico a casa. E c’è da scommettere che non sarà l’ultimo scherzo.