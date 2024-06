L’Acchiappatalenti, quarta puntata andata. Venerdì 31 maggio, in prima serata su Rai1, è tornato in onda lo show condotto da Milly Carlucci dove dall’Auditorium del Foro Italico si esibiscono talenti provenienti da tutto il mondo. A ciascun ‘giurato’ spetterà il compito di capire il loro potenziale e aggiudicarseli il prima possibile e sabato 8 è già tempo di finale, con gli acchiappatalenti che si dovranno esibire con gli artisti con cui è arrivato in finale.

Non ha avuto accesso alla finalissima Clarissa, giovane ballerina napoletana che si è presentata sul palco raccontando di sé e della sua passione per la musica e la danza. “Ciao a tutti, mi chiamo Clarissa, ho 9 anni e vengo da Napoli. A me piace vestirmi di rosa come le mie Barbie. Ballo da quando avevo 4 anni e amo la danza. La mia famiglia è composta da mamma, papà e mia sorella più grande. Mia sorella è molto buona e gentile, è lei che mi ha fatto nascere questa grande passione”.

L’Acchiappatalenti, le lacrime poi la sorpresa per Clarissa

Clarissa ha aggiunto che “quando parte la musica sento il bisogno di muovermi e incomincio a ballare. Quando salgo sul palco senza musica sono disperata, quando la musica inizia mi sento un animale da palco”. Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni hanno avuto pochi secondi per decidere se prendere o meno con loro l’artista ma alla fine non l’hanno scelta.

“Io non voglio più bambini. Perché ci sono rimasta così male la prima puntata che avevo un bambino e non mi avete votata. Così ho pensato che non voglio più i bimbi”, si è giustificata la Salerno. E Paolantoni: “Ma io non l’ho presa perché l’ho lasciata a te. Poi sono napoletano come lei, altrimenti dicono che facciamo tutto tra napoletani“. A quel punto è intervenuta Wanda Nara.

“Io ho visto la faccia della piccina quando nessuno di noi l’ha scelta – ha detto – Io non potevo, ma loro due sì. Lei è rimasta malissimo e si vedeva dal faccino. Quasi piangendo ha comunque ballato, che bella grinta, hai una forza davvero incredibile“. Clarissa era visibilmente delusa, quindi è scattata la bella sorpresa di Milly Carlucci: “Siccome lei è un talento. Vuoi venire ospite a Ballando? Allora ci vedremo a Ballando con le Stelle, ciao tesoro mio“. Invito accettato tra le lacrime.