“Guadagnavo milioni, ora sul conto ho appena 29 euro”. Una confessione a cuore aperto rilasciata al Corriere della Sera. Un excursus a 360 gradi in cui parla non solo delle difficoltà economiche, ma anche di carriera passata e di una lite con Fiorello, amico fraterno con il quale ora il dialogo è impossibile. “Sto vivendo un periodaccio, tanto per cambiare – dice al Corsera – nel periodo d’oro arrivavo a guadagnare quasi un milione di euro l’anno. Quanto ho oggi sul conto? 29 euro”.

>>“Voi non sapete che Stefania Orlando…”. Grande Fratello, la rivelazione improvvisa a Pomeriggio Cinque: tutti di sasso, Myrta Merlino compresa

Gli inizi in radio: “Cecchetto è stato il mio padre radiofonico, mi fece arrivare a Deejay nel 1990, ma io avevo iniziato a fare radio nel 1978: in quei 12 anni precedenti avevo sbagliato tutto. Ho imparato dal ‘90 in poi e me lo ha insegnato lui. Gli devo tutto”.





Marco Baldini: “Sono rimasto con 29 euro sul conto”

La grande amicizia con Linus, che gli prestò 100 milioni: “Un amico vero, mi ha aiutato in tantissime occasioni senza mai chiedere nulla in cambio. Una volta mi disse una frase che ho capito solo anni dopo: se non me li restituirai, sarai in debito con l’universo”. A portare in basso Marco Baldini non fu la ludopatia, ma l’essere caduto in un brutto giro.

Già tre anni fa disse che in realtà la storia dei problemi con il gioco erano una copertura “da guai più gravi, ero finito in un giro di malavita” con una perdita di due miliardi di lire per via di una truffa.Poi su Fiorello: “Con VivaRai2 era molto preso, negli ultimi mesi ci siamo un po’ persi, ma ogni tanto ci sentivamo. Una reunion? Impossibile”.

C’è stata un’epoca in cui ero fuori dal mondo, vivevo in condizioni molto precarie, ho dormito anche in macchina, e ho fatto errori imperdonabili. Lui mi ha aspettato un sacco di tempo, poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta”. Quindi racconta di come vive oggi. “Sbarco il lunario, metto a disposizione quello che so fare. Una volta alla settimana sono a Lazio Tv, con Morena Rosini: conduciamo Vizi capitale, un salottino che ospita varia umanità. E poi lavoro a Radio Roma Sound dove mi diverto a fare le mie solite minchiate. Con queste piccole cose tiro su uno stipendiuccio che mi dà modo di poter vivere con la mia famiglia. Le ristrettezze economiche ci sono e sono tante, ma la mia compagna è la mia ancora di salvezza”.