Selvaggia Lucarelli si è conferma anche quest’anno un giudice senza sconti a Ballando con le stelle. Con il suo stile diretto e spesso pungente, ha animato le serate del programma con commenti che hanno spesso toccato le reazioni a caldo dei concorrenti.

L’anno scorso fece scalpore il suo scontro con Teo Mammuccari, mentre in questa edizione resterà memorabile il conflitto mai risolto con Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore Lucarelli è intervenuta anche a difesa di Guillermo Mariotto, giudice al centro di una polemica mediatica per la sua improvvisa uscita dallo studio dello show di Rai 1. “Credo sia importante usare delicatezza e prudenza nel giudicarlo, perché penso che non stia attraversando un momento semplice”, ha dichiarato Lucarelli.

“Vince lei”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli anticipa tutti prima della finale e scoppia il caos

A ridosso della finale, Selvaggia ha inoltre rilasciato dichiarazioni sorprendenti. Durante un’intervista con Gabriele Parpiglia su Radio 102.5, ha svelato il nome di chi, secondo lei, potrebbe vincere questa edizione. “Credo che a Ballando vincerà Bianca Guaccero”, ha affermato, spiazzando tutti. Finora, infatti, Lucarelli non aveva nascosto una preferenza per Federica Nargi, ex velina in coppia con Luca Favilla. Tuttavia, sembra pensare che il pubblico possa favorire Bianca Guaccero e il suo partner di ballo, Giovanni Pernice.

Il magazine Mow scrive che Ovviamente “le parole della Lucarelli hanno immediatamente suscitato una vasta eco sui social”. I fan di Ballando con le Stelle hanno iniziato a confrontarsi su queste previsioni. “I sostenitori di Ballando con le Stelle si sono divisi: alcuni concordano sulla capacità di Bianca Guaccero di arrivare al traguardo finale, mentre altri ipotizzano che potrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto”.

Non sono mancate le polemiche. In una delle puntate precedenti, Lucarelli si era scontrata con Rossella Erra proprio sul giudizio della coppia Guaccero-Pernice. “Secondo me, dovreste prendere i 9 con più leggerezza. Non c’è nulla da eccepire tecnicamente sulla vostra esibizione, ma devo dire che non mi è piaciuta. Mi tocca dar ragione a Guillermo Mariotto: è ben fatta, ma noiosa. L’ho vista mille volte”, aveva commentato Lucarelli.

La giudice ha comunque riconosciuto il talento di Bianca Guaccero, definendola una “fuoriclasse”, ma ha sottolineato la mancanza di creatività nelle sue coreografie: “C’era più originalità in quelle di Alberto Matano o di altri concorrenti”. Non resta che attendere questa sera, su Rai 1, per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria in una finale che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.