“Jessica Morlacchi deve lasciare la Casa”. Grande Fratello, annuncio a sorpresa da parte di Alfonso Signorini. In un video pubblicato poco fa su Instagram, il conduttore del reality show ha annunciato una novità importante al pubblico. Si tratta di una decisione della produzione. La notizia ha colto i fan di sorpresa, soprattutto i tanti seguaci della cantante dei Gazosa. Nel video che pubblichiamo qui sotto, Alfonso Signorini spiega anche i motivi che hanno portato a questo passo.

Jessica Morlacchi è reduce da un periodo molto complicato all’interno del Grande Fratello. La concorrente ha rotto ufficialmente ogni rapporto con Luca Calvani, con il quale era nata una forte amicizia. Jessica ha ammesso di aver preso una sbandata per il regista toscano. Ma Luca, gay e con un compagno che lo aspetta fuori, l’ha respinta. Per gelosia Jessica ha poi attaccato la fotomodella brasiliana Helena Prestes. Ora arriva questo annuncio del Grande Fratello che la tocca in prima persona.

“Jessica deve lasciare la Casa”. Grande Fratello, l’annuncio di Alfonso Signorini: una sorpresa per la concorrente

Alfonso Signorini ha svelato infatti che Jessica Morlacchi lascerà per un periodo di tempo la Casa del Grande Fratello nei prossimi giorni per volare in Albania, dove è appena partita la versione locale del Grande Fratello Vip. Tra i due programmi ci sarà una sinergia che si concretizzerà in uno scambio di concorrenti come era già successo con il Gran Hermano spagnolo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La prima a partire per l’Albania sarebbe proprio Jessica, come spiegato da Signorini alla TV albanese.

In un faccia a faccia con il presentatore albanese, Signorini, protagonista di alcune interviste assieme alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, è arrivato dritto al punto: “Se faremo davvero questa cosa? Allora, io vi rispondo così. Dato che vi voglio tanto bene, perché mi state molto simpatici e perché siamo quasi parenti, io vi mando Jessica, che è la numero uno. Se, invece, mi parli di un Grande Fratello a cui non voglio bene, che mi è indifferente, mando Clayton.”

dice che ci sarà un exchange durante questa edizione in cui un concorrente del bbvipal andrà al gf e viceversa (la nostra casa verrà infestata da quei lerci) https://t.co/10uU8vldms pic.twitter.com/Wj6l0zV8Hj — sɪɴᴅɪ 🪩 (@istyp1ng) December 20, 2024

Ed arriva anche la conferma del conduttore albanese, Ledioni Lico: “Il nostro obiettivo è fare degli scambi di concorrenti tra questa edizione del Big Brother Vip albanese e l’edizione attualmente in onda del Grande Fratello italiano. È qualcosa che avverrà nel corso del programma, ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti. Spero che sia uno scambio davvero fruttuoso anche per voi.”