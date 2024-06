Caos totale nelle ultime ore con Aurora Tropea furiosa come non mai. La dama di Uomini e Donne ha perso letteralmente la testa, alla luce di quanto è stata costretta a subire e che ha coinvolto pure la sua famiglia. Una situazione praticamente esplosiva, infatti la donna non ha fatto troppi giri di parole e ha evocato anche decisioni drastiche da parte sua.

Infatti, Aurora Tropea ha preannunciato la possibilità che possa presentare una denuncia. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne si è imbufalita, in seguito ad una scoperta sconcertante. Andiamo a scoprire insieme per quale ragione si è così tanto inalberata. E in un’altra circostanza se l’è pure presa con un cavaliere del programma.

Aurora Tropea, dama di Uomini e Donne furiosa: “Vi faccio un cu*** così”

A ricostruire tutta la vicenda legata a Aurora Tropea è stato Tutto.tv. Il sito in questione ha parlato di una dama di Uomini e Donne furibonda sui social. Innanzitutto se l’è presa con alcuni uomini, che hanno iniziato a frequentarsi con lei ma che poi non si sono comportati in modo corretto. E non vorrebbe più vedersi con nessuno perché ogni volta la prendono in giro e la illudono.

Poi Aurora ha esclamato: “Vi faccio un cu*** così“, rivolgendosi ad alcuni odiatori della rete che hanno scritto cattiverie contro sua madre. Lei li ha invitati a metterci la faccia e a non celarsi dietro profili falsi. Ma se queste offese proseguiranno, sarà pronta ad agire duramente presentando una denuncia alla polizia postale. Infine, se l’è presa pure con Armando Incarnato.

Aurora ha attaccato Armando perché lui ha preso le difese dell’amica Ida Platano. Ma per la Tropea, come ricostruito da Tutto.tv, è un’assurdità che Incarnato difenda le donne visto che è stato il primo a comportarsi male col genere femminile.