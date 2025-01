Un ballerino della scuola di Amici è stato costretto a interrompere il suo percorso nel talent show di Canale 5 a causa di un infortunio. Durante una lezione, infatti, il giovane artista ha subito un infortunio che ha reso necessario un intervento chirurgico. Il recupero post-operatorio richiederà un periodo di riposo di almeno sette settimane, costringendo il ballerino ad abbandonare temporaneamente la scuola.

Una notizia inaspettata ha scosso la scuola di Amici 24: Alessio Di Ponzio, uno dei ballerini più promettenti di questa edizione, è stato costretto a lasciare il talent a causa di un infortunio che lo terrà lontano dalle scene per diversi mesi. La decisione è stata comunicata durante l’ultima puntata del programma da Maria De Filippi, che ha però dato ad Alessio una rassicurazione: il ballerino potrà ripresentarsi il prossimo anno per riprendere il suo percorso interrotto.

Alessio si infortuna ed è costretto a lasciare la scuola di Amici

Il dramma di Alessio è iniziato durante una lezione di ballo, quando un improvviso dolore al piede gli ha impedito di continuare. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, tanto che non riusciva nemmeno a poggiare la gamba a terra. Gli esami medici hanno confermato i timori: sarà necessario un intervento chirurgico e una riabilitazione di almeno sette settimane prima di poter riprendere l’attività fisica. Questo lungo stop ha reso inevitabile il suo abbandono al talent.

L’arrivo di Alessio in casetta, accompagnato dalle stampelle, ha segnato l’inizio di una puntata carica di emozione. Maria De Filippi, con il suo solito tono rassicurante, gli ha comunicato i risultati: “Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo”, ha detto la conduttrice, annunciando che l’infortunio lo costringerà a mettere in pausa il suo sogno, almeno per questa edizione.

La notizia ha colpito profondamente tutti gli allievi, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Tra i più colpiti c’è stato Luk3, particolarmente legato ad Alessio, il quale ha condiviso il dolore per questa battuta d’arresto. Anche lo stesso Alessio ha ammesso che l’idea di dover lasciare il programma per un infortunio lo aveva sempre terrorizzato: “In passato ho pensato molte volte che sarebbe stato un incubo se mi fosse accaduto”.

Maria De Filippi ha cercato di consolare il giovane ballerino, ricordandogli che casi simili sono già accaduti nella storia del programma, con esempi di grande successo. “Andreas Muller e Mattia Zenzola hanno lasciato per un infortunio prima del Serale, ma sono tornati più forti di prima e hanno anche vinto”, ha sottolineato la conduttrice, cercando di infondere speranza e determinazione nel ragazzo.

Alessio a causa di un infortunio deve lasciare la scuola di #Amici24 e le emozioni prendono il sopravvento! pic.twitter.com/LJhoG8pfoM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2025

Nonostante l’amarezza di dover lasciare la scuola proprio a ridosso del Serale, Alessio ha già ricevuto la promessa di poter riprendere il suo percorso nella prossima edizione di Amici. La sua determinazione e il suo talento, riconosciuti sia dai professori che dai compagni di squadra, saranno una solida base per il suo ritorno.

Questa pausa forzata rappresenta un duro colpo per Alessio, ma anche un’opportunità per lavorare sulla sua ripresa e tornare ancora più forte. Con l’incoraggiamento della sua famiglia, dei compagni e dei fan, il giovane ballerino ha tutte le carte in regola per trasformare questa battuta d’arresto in una nuova occasione. Ora, Alessio si prepara ad affrontare il percorso di recupero, sapendo che il suo posto nella scuola di Amici lo attende per il prossimo anno. Nel frattempo, i suoi compagni continueranno a inseguire il loro sogno, portando con sé il ricordo di un talento che non si arrende.