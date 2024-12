Un nuovo capitolo di tensione ha segnato la giornata ad Amici 24, dove il rapporto tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli è nuovamente entrato in rotta di collisione. La convocazione dei 3 sostituti di Luk3 da parte di Anna Pettinelli non hanno fatto piacere alla collega di Amici 24, Lorella Cuccarini, che ha risposto evitando l’incontro e lasciando un messaggio chiaramente stizzito.

La tensione tra le due coach è nata da posizioni opposte sul talento di Luk3, allievo della Cuccarini. Anna Pettinelli, da tempo critica nei confronti del cantante, ha colto l’occasione della sua recente sfida per sollevare dubbi sulla sua idoneità a rimanere nella scuola. Decisa a trovare alternative, Anna ha convocato tre aspiranti per una sessione di ascolto comune, invitando Lorella a partecipare.

Amici 24, comunicato per Anna Pettinelli: choc e rabbia

Peccato però che Lorella in studio non si sia mai presentata. La scelta di non partecipare è stata accompagnata da un messaggio inequivocabile, letto dalla produzione durante la puntata: “Non ho ritenuto venire all’incontro. Ti avevo detto ‘vediamo’ e per me vuol dire ‘vediamo’. Non mi serve la balia per ricordarmi dei ragazzi. La tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luk3”. Lorella Cuccarini, pur riconoscendo il talento degli aspiranti cantanti proposti dalla Pettinelli, ha ribadito la sua fiducia in Luk3.

Lei non ha mai pensato di sostituire Luk3 e di credere fortemente nel ragazzo, come ha più volte sottolineato sia alla collega sia al suo allievo durante un confronto diretto. Tuttavia, la convocazione degli aspiranti ha aggiunto ulteriore tensione, facendo sentire il giovane cantante sotto pressione. Anna Pettinelli, contrariata dalla decisione di Lorella, non ha nascosto il suo disappunto: “Il comunicato se lo può tenere”, ha detto durante la puntata, visibilmente irritata. Nonostante l’assenza della Cuccarini, Anna ha comunque permesso ai tre aspiranti di esibirsi, con l’intento di dimostrare il loro valore e di aprire una discussione sul banco di Luk3.

La prof Anna Pettinelli ha convocato tre aspiranti al banco già provinati e approvati anche dalla prof Cuccarini per fare un secondo ascolto insieme a lei ma… #Amici24 pic.twitter.com/uA1ChQlMxi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2024

Nel frattempo, Luk3 e gli altri allievi della scuola hanno commentato duramente l’iniziativa di Anna Pettinelli. Il giovane cantante, già sotto pressione per le critiche ricevute, ha trovato sostegno tra i suoi compagni, che hanno espresso solidarietà nei suoi confronti e dubbi sull’opportunità della proposta della coach.

Questo nuovo episodio evidenzia come le dinamiche tra i coach siano sempre più tese. Con Lorella Cuccarini ferma nella sua difesa di Luk3 e Anna Pettinelli decisa a mettere in discussione la sua permanenza, sembra inevitabile che il confronto si riaccenda nei prossimi appuntamenti. Per ora, però, la tensione rimane palpabile, promettendo sviluppi ancora più intensi nelle puntate a venire.