Ad Amici 24 c’è anche Alessia Pecchia, ballerina e allieva di Alessandra Celentano. Classe 2001, originaria di Fondi, è stata scelta per la nuova edizione del talent show proprio dalla maestra di danza più temuta del programma. Vive a Roma, dove studia Ingegneria, ma coltiva contemporaneamente la sua passione per la danza grazie alla quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi prosegue e visto il grande talento non ci sarebbe da stupirsi se fra qualche mese la ritroveremo al Serale, ma è successa anche una cosa che ha diviso il pubblico di Canale 5. Alessia Pecchia ha infatti lasciato la casetta su permesso della produzione.

Amici 24, perché Alessia ha lasciato la casetta. E le polemiche

La ballerina ha ottenuto la possibilità di assentarsi per prendere parte all’evento più prestigioso esistente nel mondo delle danze latine: i mondiali World Championship Solo Latin che si sono svolti a Sarajevo. È quindi volata nella capitale della Bosnia-Erzegovina per disputare la sua gara.

E ha conquistato il primo posto: Alessia Pecchia, già considerata una tra le più brave ballerine d’Italia nel latino, è riuscita a sbaragliare la concorrenza composta da colleghe provenienti da tutto il mondo e, per la seconda volta consecutiva, a diventare campionessa. Lo scorso anno, infatti, aveva conquistato il titolo mondiale nella stessa categoria.

Un titolo importantissimo e molti si sono congratulati con Alessia per il traguardo raggiunto, ma contemporaneamente sono emerse le polemiche. Molti utenti social si è chiesta il motivo di tanta “benevolenza” nei confronti di Alessia, unica ad avere potuto lasciare il talent per partecipare a una competizione esterna. In realtà è già successo, a Talisa per esempio. La ballerina era volata in America e prendere parte agli American Music Awards all’interno del corpo di ballo di Selena Gomez.