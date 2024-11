La quindicesima puntata del Grande Fratello, in onda martedì 26 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination. Dopo sorprese, confronti e scontri, i concorrenti sono stati invitati a scegliere chi mandare al televoto. I concorrenti nel Tugurio potevano nominare solo i compagni del Tugurio attraverso delle nomination palesi. Gli inquilini della Casa, invece, hanno effettuato le nomination con i piramidali.

I concorrenti in nomination sono quattro: Stefano Tediosi, Javier Martínez, Giglio e Federica Petagna. Si è salvata invece Helena Prestes. La bella brasiliana, dopo una settimana molto difficile all’interno della Casa, rischiava seriamente di finire al televoto. Invece, a salvarla è stato il pubblico. Helena, infatti, è riuscita a guadagnarsi l’immunità con il 38% delle preferenze, un risultato del tutto a sorpresa che ha fatto saltare i conti di alcuni concorrenti, costretti all’ultimo momento a cambiare persona contro la quale puntare il dito.

Intanto, da fuori la Casa, ha rotto il silenzio Enzo Paolo Turchi. Il ballerino ha abbandonato il gioco. Al settimanale chi di Alfonso Signorini ha rivelato come sono andate le cose: “Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia”.

Enzo Paolo si è detto orgoglioso di come si è comportato nel reality: “Ho sempre detto quello che pensavo. Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi. Adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno.”

Enzo Paolo è rimasto nella Casa per oltre due mesi. Ai suoi coinquilini, invece, aveva spiegato così la scelta di andarsene: “Io lascio la Casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. Lo sapevate, più o meno, perché ho cercato di nascondere, ma non è stato facile. Ho sempre detto che il Grande Fratello l’ho vinto quando mi hanno chiamato, ogni volta che superavo i miei problemi interni, molto gravi. Li ho risolti grazie al Grande Fratello, al pubblico e a voi, che mi avete dato la forza”.

E ancora: “Spero che, da parte mia, vi abbia lasciato qualcosa che vi possa servire nella vita. Non vi ho dato consigli, ma ho condiviso la mia esperienza, che i più grandi devono tramandare. Non cambiate, migliorate quello che avete. Sappiate che, veramente, vi voglio bene. E ringrazio per tutto quello che mi avete dato, mi è servito a superare dei problemi. Sono riuscito a parlare dei miei problemi con qualcuno, senza alcun interesse. È un gioco, non dimenticatevelo. La mia famiglia è importante. Ogni tanto, ricordatevi di me.”