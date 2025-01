Fuori il Grande Fratello è caos da giorni ma anche dentro non si scherza. La violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi di venerdì scorso ha scosso il pubblico ma anche i concorrenti e porterà a delle conseguenze. Non è ancora chiaro quali ma è certo che ci saranno. Lo dimostra il comunicato ufficiale diramato a 48 ore dalla puntata, che si terrà l’8 gennaio: televoto annullato per provvedimento disciplinare.

Ma torniamo nella casa. Le reazioni a caldo dei concorrenti non sono mancate dopo quella scena in cucina in cui agli insulti – reciproci – con Jessica Helena ha risposto lanciando in terra un bollitore di acqua. Dopo che la modella è stata allontanata dal salone, c’è stato chi ha espresso vergogna all’idea di ritrovarsi in questa edizione del reality, chi ha parlato di “bruttissima figura” e chi ha minacciato di uscire.

GF, rivolta nella casa: “Usciamo tutti”

“Io spero di uscire perché una cosa così non l’ho mai vista. Questa è inciviltà”, ha detto quella sera Stefania Orlando. E Amanda Lecciso le ha fatto eco: “Facciamo tutti una brutta figura. Non vi rendete conto che facciamo tutti una brutta figura? Tutti, tutti. E allora controllatevi tutti”. “È un Grande Fratello di ‘emme’ questo – il commento a caldo di Eva Grimaldi -Ci possono chiudere l’audio da casa, ma che figura ci facciamo?”.

E poi ci sono alcuni inquilini fermamente convinti che l’unica responsabile dell’accaduto sia Helena Prestes e stanno pianificando di lasciare la casa tutti insieme se la modella non dovesse essere squalificata nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Una rivolta, insomma. E a promuoverla è stato Lorenzo Spolverato: “Se lo dicessi, vorrei che qualcuno mi venisse dietro. È l’unico modo”. “Si dice tutti questa cosa, a quel punto potrebbe avere senso, se lo fai da solo ti sprechi troppo”, la risposta di Tommaso.

“Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua perché siamo tutti professionisti, non siamo al macello”, le parole di Shaila Gatta. E a quel punto sempre Tommaso ha ribadito: “Se lo si vuole fare, lo si fa tutti”. Daranno davvero seguito a queste parole? Non resta che attendere di assistere alla puntata in onda mercoledì 8 gennaio.