Nuove segnalazioni su Ciro Solimeno, il corteggiatore di Martina a Uomini e Donne. I fari si sono accesi quando manca poco alla scelta. Scelta che non è ancora chiarissima. Nel corso dell’ultima puntata Ciro ha lasciato lo studio dopo aver visto il bacio tra Gianmarco e la tronista. Il pubblico sembra spaccato. Si legge sui social: “Comunque Ciro ci ha preso in pieno, quella scena Gianmarco l’ha pianificata per fare scena e rispondere (con strategia) alle critiche di Martina”.

E ancora: “Se mai Martina fosse così pazza da non sceglierlo consiglio Ciro sul trono: bello, simpatico, intelligente, brillante e con bella personalità”. I commenti non si esauriscono qui, ma continuano: “Secondo me Martina preferisce Ciro mille volte però ha paura a sceglierlo perché Ciro Ha 22 anni, quattro anni meno di lei”.





Uomini e Donne, Ciro beccato in discoteca prima delle scelta

“Di Gianmarco invece non è pienamente convinta perché si è resa conto anche lei di quanto sua pesante. Parla troppo. Poi ieri si è reso conto allora ha fatto la scena di andare in camerino a baciarla e dire parliamo domani abbiamo parlato troppo… Furbo. Si è reso conto vedendo l’esterna con Ciro. Altro che uomo super intelligente”.

Ciro, ad ogni modo, per ora non sembra particolarmente interessato alla scelta. A quanto riporta Lorenzo Pugnaloni è stato beccato mentre si divertiva in discoteca con gli amici. Pugnaloni, che sui social ha precisato che non c’è stata ancora la scelta finale, ha spiegato come non sia vietato per i partecipanti della trasmissione andare in discoteca con gli amici durante il loro percorso.

Ma non tutto il pubblico la pensa così. “Eri così arrabbiato e distrutto dalla mossa di Martina che ti hanno visto sorridente e felice in discoteca”. E ancora: “Ciro, ma non eri innamorato e triste per Martina? Se questa notizia è vera allora lei fa bene a scegliere Gianmarco”.