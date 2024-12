Attenzione attenzione, a Uomini e Donne sta per succedere di tutto. L’ultima notizia riguarda la tronista Martina che potrebbe presto lasciare lo studio di Maria De Filippi. Durante la puntata di ieri, intanto, la tronista ha eliminato Francesco che non ha reagito proprio benissimo sollevando la reazione del pubblico da casa che sui social si è scatenato: “Ma quanto è misero questo Francesco che continua a sottolineare le mancanze degli altri anche mentre viene eliminato?”.

>> “La cacciano da Uomini e Donne”. Maria De Filippi non può fare altrimenti, cosa sta succedendo

“Qualcuno gli dica che per corteggiare una ragazza bisogna puntare sui propri punti di forza, non sui punti di debolezza degli altri!”. Ma dalle critiche non si è salvata neppure Martina: “Comunque a me Martina non mi piace moltissimo, ma credo sia una delle poche che sta facendo il vero trono. E sembra proprio come quelli di una volta”.





Uomini e Donne, Martina beccata con Ciro a Napoli

“Quindi nonostante l’antipatia è l’unico trono che da qualche gioia. Se mai fosse scelto Gianmarco sarebbe una ragazza davvero fortunata come lui pochi!”. Ma sembra che ad essere scelto sarà Ciro. Ciro che aveva lasciato furioso il programma e che, spiegano le anticipazioni, è stato protagonista di una rincorsa da parte di Martina.

A raccontare tutto è stato Lorenzo Pugnaloni che precisa come per paura di poter perdere definitivamente il corteggiatore Martina ha scelto di presentarsi a Torre Annunziata, il paese in provincia di Napoli dove vive Ciro. Ha deciso quindi di fargli una sorpresa finendo beccati ida alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi, che li anno visti palare su una panchina, ripresi dalle telecamere di Uomini e donne.

A quanto pare, quindi, Ciro sarebbe tornato sui suoi passi accettando almeno di avere questo confronto chiarificatore con la tronista ma tutti, adesso, sono sempre più convinti che proprio Ciro sarà la scelta. E che forse è ora che Martina la annunci.