Presa a male parole e scaricata, per l’ennesima volta. La dama di Uomini e Donne vive un ennesimo momento nero. Lo ha raccontato in studio, commossa visibilmente, in cui ha riportato con le parole quello che è successo, per filo e per segno, durante l’esterna con il cavaliere. “C’è stato un altro bacio, ma poi lui ha usato un’espressione colorita nei miei confronti e non adatta a quel bacio: mi ha detto di non rompere c……i “.

“Sono rimasta un po’ turbata perché, quando sono tornata in camerino, gli avevo detto che ero contenta del fatto che lui mi avesse parlato dell’abbraccio con Antonio. Pensavo fosse una sorta di momento di gelosia e mi aveva particolarmente entusiasmata. Invece, poi mi ha detto che era stato uno show che aveva fatto davanti alle telecamere”.





Uomini e Donne, scaricata da Renato Gemma fa un appello

A parlare così è Gemma Galgani. Che poi ha aggiunto: “Poi c’è stata questa cosa del bacio. Io ho detto che è bello ugualmente anche se uno fuma e lui mi ha detto questa cosa che non ho preso bene”, racconta la dama. E aggiunge: “Io sono un ex fumatrice, ma non sono di quelle che rompono le scatole, lascio fumare senza problemi. Sono salita in camera per conto mio e gli ho detto: ‘peccato che quel bacio così bello sia stato rovinato da un termine così sgradevole’.

Maria De Filippi ha poi dato spazio alla versione di Renato: “Quella sera ho detto mi sto io, ma detta così non ha nessuna logica. Il punto più importante è perché sono arrivato a dirti questo, tra l’altro ridendo”, spiega Renato. “Ok, diciamo anche che tu l’abbia detto ridendo, ma non dovevi dirlo comunque. Risparmiami, per favore, tutta una parte che vorrei evitare di dire perché non è carino. Le tue espressioni sono troppo colorite, anche nei confronti di Sabrina”, ribatte la dama.

“Ti inventi le cose, siamo andati a cena ed è stato tutto tranquillo. Purtroppo fumo e tu ogni volta me la menavi, ma non me la sono presa. Dopo siamo arrivati in ascensore e tu eri terrorizzata che io volessi venire in camera. Ci siamo baciati, non ci siamo neanche staccati e tu hai detto che devo smettere di fumare. Con il sorrisino allora ti ho detto che sei una rompi….. Ti ho chiesto scusa, non c’era cattiveria nè rabbia”.