Il trono di Martina si è concluso, durante le registrazioni di oggi, 13 gennaio, di Uomini e Donne ha annunciato la sua scelta. Una scelta che, come di solito succede, farà discutere. A dare notizie è stato l’account ufficiale di Uomini e Donne. Martina è stata indecisa fino all’ultimo. E anche i suoi corteggiatori non sono stati da meno. “In tutto il nostro percorso ho sempre cercato di essere comprensivo, abbiamo discusso spesso e abbiamo avuto diverse problematiche”, aveva detto Gianmarco.

E ancora: “Ho sempre cercato di capirti e la volta scorsa ti ho detto che non me ne sarei andato. Però in questo momento la comprensione mi risulta difficile, se tiri la corda si spezza”. E parole non meno dure aveva usato Ciro che aveva addirittura lasciato lo studio.





Uomini e Donne, Martina ha scelto il corteggiatore Ciro

Martina, da parte sua, aveva detto: “Determinate cose sono chiare – dice a un tratto la tronista – Una persona è più adulta e l’altra è meno adulta. I sentimenti però non sono determinati dall’età. Non ti fai più domande, la risposta è solo che ci vuoi stare insieme. Tanto anche la persona più matura può deluderti, così come quella più immatura”.

Adesso però è arrivata la scelta. Dopo mesi di conoscenze, esterne e confronti in studio, Martina ha scelto Ciro Solimeno, preferendolo all’altro corteggiatore, Gianmarco Come detto, i commenti fioccano: “Ma le ho viste solo io le esterne di Martina e Gianmarco e tutte le cose che ha detto lei a lui? “Ti devo respirare ogni tanto”… esempio”.

E ancora: “Ma siete seri? Non ci voglio credere; sicuro si lasceranno tra poco, lei si pentirà e scenderà a corteggiare Gianmarco”. “Spero di sbagliarmi ma da certi atteggiamenti, il ragazzo che ha scelto lo vedo la fotocopia dell’ex”.