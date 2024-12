“Martina, il mio è un no”. Uomini e Donne, anticipazioni clamorose: il trono finisce malissimo

Uomini e Donne, gelo sulla scelta di Martina: la tronista potrebbe ricevere infatti un fragoroso no. La puntata scorsa si era aperta con Martina, che nella scorsa settimana aveva espresso alcune perplessità su Gianmarco, definendolo “a volte un po’ freddo e distaccato”. Tuttavia, il corteggiatore ha deciso di sorprenderla con un gesto che ha cambiato le carte in tavola.

Subito dopo la scorsa registrazione, Gianmarco è andato a trovarla nel camerino, ufficialmente per parlare, ma con ben altre intenzioni. Martina era distesa su un divanetto quando Gianmarco l’ha fatta alzare. Sembrava volesse abbracciarla, ma il corteggiatore ha sorpreso tutti con un bacio appassionato.





Uomini e Donne, Gianmarco pronto a dire no a Martina

La tronista, inizialmente colta di sorpresa, ha ricambiato con trasporto, mostrando quanto il gesto l’avesse colpita. Dopo che Gianmarco è uscito, Martina gli è corsa dietro visibilmente contenta, un momento che ha fatto sognare molti spettatori. La scelta sembrava fatta. Ma le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano una cosa diversa.

E cioè che Gianmarco metterà in discussione il suo percorso e minaccerà un “no” in vista della scelta finale della tronista Martina, alle prese anche con l’altro pretendente Ciro. Intanto Gianmarco non nasconderà la sua delusione nei confronti della tronista e arriverà a minacciare un “no” in vista della scelta finale. “Non tirare troppo la corda perché potrebbe essere un no”, ha affermato il corteggiatore romano in studio.

I tronisti di questa prima parte della stagione stanno dando non pochi problemi alla redazione e dunque a Maria De Filippi. Alessio e Michele sono stati cacciati, entrambi dopo segnalazioni e prove del fatto che si sentissero con ragazze estranee al programma. Sul fronte tronista, invece, Francesca è rimasta senza corteggiatori.