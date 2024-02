Uomini e Donne, Ida Platano protagonista assoluta delle ultime puntate. La dama bresciana, in questi giorni, ha definitivamente chiuso con Mario. Una scelta che per una volta è stata condivisa dal pubblico, mai tenero con Ida, che vede nel cavaliere napoletano scarso interesse ed un interesse esclusivamente finalizzato alla popolarità che il programma di Maria De Filippi è in grado di dare. “Gente come Mario non può stare in studio, mi sorprendo di come Maria non se ne sia accorta”.

A destabilizzare Ida, poi, c’è stato il ritorno di Diego Tavani. Diego con il quale due anni fa era stata ad un passo dal lasciare lo studio insieme e che invece aveva trovato l’amore con Aneta. Un amore poi finito presto e, soprattutto, molto male con accuse da parte dell’ex dama che non ci era andata proprio per il sottile.





La scelta di Ida Platano sembra ancora lontana. La scorsa settimana è uscita in esterna con Pierpaolo con cui sembra le cose siano andate bene. Ora le anticipazioni riportano che Ida ha dato la stessa opportunità a Sergio, l’ex rugbista di Civitavecchia. A quanto pare: “i due sono stati protagonisti di una esterna particolarmente toccante, dato che la tronista ha scelto di recarsi in ospedale per andare a far visita alla zia del cavaliere che si trovava ricoverata”.

E ancora riportano le anticipazioni di BlastingNews: “Successivamente Ida ha portato in esterna anche l’altro pretendente Pierpaolo: i due hanno scelto di andare a farsi un massaggio di coppia e tutto è andato nel migliore dei modi”. Il pubblico non sembra gradire i corteggiatori di Ida. “Dopo Riccardo, Ida ha avuto un parterre di sfigati: Alessandro manco sa parlare, Mario un manipolatore, Sergio falso, questo viscido, il prossimo?”.

“Ma cavoli, non è pure un’adolescente da non capire chi ha davanti”. E Ancora: “Mamma mia stanno tutti a problemi questi corteggiatori! Mario il manipolatore, Pierpaolo il rattuso, Sergio fintissimo! E che uallera!”. Chissà cosa succederà con il nuovo cavaliere.