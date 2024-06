La stagione di Uomini e Donne è finita da qualche settimana. In attesa di riprendere le riprese, via in programma da fine agosto, Gianni Sperti ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa tirando in ballo uno dei protagonisti più seguiti e discussi dell’ultima stagione. In questi quindici giorni post Uomini e Donne l’attenzione non è mai scemata, così come i rumors su alcuni volti super noti. Ne sa qualcosa Roberta Di Padua che un’indiscrezione voleva in crisi con Vicinanza e molto vicina al cavaliere Marco Antonio.

Marco Antonio che aveva smentito ogni voce. “Vorrei smentire questa notizia, anche se non ce n’è bisogno, perché mi sembra giusto in un periodo particolare, dove c’è stata la rottura di una relazione, non mi sembra il caso che per fare scoop ci si debba inventare qualsiasi cosa”.





Uomini e Donne, Gianni Sperti spara a zero contro il cavaliere

Poi era stato il caso della non scelta di Brando, Beatriz Orsi, di uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato. Bernardo Vegni, un ragazzo sconosciuto al mondo dello spettacolo nativo di Siena. Quindi Mario Cusitore che lo scorso primo giugno si era ritrovato a cena con Ernesto Russo, in compagnia di un gruppo di amici sui cui spiccavano anche due ragazze bellissime. Proprio Mario è l’oggetto delle critiche durissime di Gianni Sperti.

Al magazine di Uomini e Donne ha usato parole durissime: “La falsità di Mario mi ha lasciato sconcertato, non pensavo si potesse fare tutto questo per visibilità. Purtroppo ci sono cascato ma alla fine si è dimostrato per quello che è”. In un primo momento, infatti, Gianni aveva difeso Mario: “Ho pensato che qualcuno volesse distruggerlo per invidia, così ho cercato un senso a tutte le segnalazioni che arrivavano”.

Tra le righe, poi, Gianni ha fatto capire di non gradire un ritorno di Mario nella prossima stagione. Mario che, tuttavia, sembra godere del favore di Maria De Filippi come sembra raccontare quell’abbraccio prima dell’addio al programma. E c’è chi pensa che una scelta del genere comporterebbe una reazione di Gianni Sperti. Il suo carattere verace e senza compromessi potrebbe anche portarlo ad un allontanamento volontario da UeD. Una possibilità contro cui i fan sono già pronti alla mobilitazione.