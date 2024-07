Gemma Galgani non conosce tramonto: la dama, che ha ormai superato la soglia dei 70 anni, continua a regalare emozioni. Dopo le ultime frequentazioni finite male ha ancora tanta voglia di mettersi in ballo. A settembre sarà di nuovo in studio a Uomini e Donne, ancora a caccia dell’amore nonostante le critiche di alcuni telespettatori: “Penso che il momento sia arrivato – scrive una fan del programma sulla pagina Instagram ufficiale -. Sono convinta che a fine stagione Gemma annuncerà il suo addio”.

“A 73 anni non ha senso continuare a cercare l’amore. Ha fatto il suo tempo”. Gemma è una presenza storica nel programma di Maria De Filippi. Nel corso degli anni ha avuto diverse frequentazioni. La dama aveva lasciato il programma insieme ad Ennio e Marco (relazioni naufragate dopo pochi mesi) ma è per Giorgio Manetti che Galgani ha provato il sentimento più forte e coinvolgente.





Uomini e Donne, Gemma Galgani confessa un debole per Orfeo

Ma c’è stato un altro uomo che l’ha incuriosita. Al numero del magazine di Uomini e donne che è uscito a luglio, Gemma Galgani ha confidato il nome del cavaliere che l’ha colpita maggiormente nell’ultima edizione. Orfeo Goldin è stato l’unico a smuovere qualcosa nella dama dopo un solo appuntamento, ma tra loro non c’è stato un seguito perché lui ha preferito approfondire altre conoscenze, come quella con Barbara De Santi.

Per chi non ricordasse la lite, la dama aveva accusato Orfeo di essere troppo prolisso ed egocentrico dopo la serata in cui, a suo dire, ha parlato solo di sé stesso e detto anche cose poco carine. A un certo punto, sempre dal racconto di Barbara, di punto in bianco Orfeo aveva deciso di alzarsi senza dire niente per andare a fumare, come ha poi scoperto dopo. Non solo.

Il cavaliere non sarebbe stato gentile con alcuni suoi amici: a uno di loro personal trainer avrebbe detto che, in base alle sue esperienze, chi pensa solo ai muscoli non è una persona intelligente. Lo studio era esploso per le risate, ma a proposito di muscoli Barbara aveva tirato fuori un altro aneddoto. Orfeo, senza essere ripreso dalle telecamere, aveva sparlato di Mario, il corteggiatore di Ida Platano.