Ormai non sembrano esserci più grossi dubbi. Clio MakeUp sta vivendo probabilmente il momento più complicato a livello personale, infatti la brutta notizia sul marito sarebbe praticamente sicura. Ci sono già troppi indizi che andrebbero tutti nella stessa direzione, anche perché già alcuni mesi fa aveva fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi follower.

Clio MakeUp, che ormai starebbe facendo i conti con questa brutta notizia che coinvolge pure suo marito, aveva affermato lo scorso mese di marzo come ricordato dal sito Leggo: “La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Sto passando un periodo di me**. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo”.

Clio MakeUp, brutta notizia sul marito: cosa succede all’imprenditrice

L’imprenditrice Clio MakeUp aveva anche aggiunto mesi fa, quando già la brutta notizia sul marito stava iniziando a circolare: “Sono cose molto personali, però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno. Grazie perché mi ricordate che questi sono momenti della vita e passeranno”.

L’influencer era scoppiata a piangere, quindi l’allarme tra i fan era massimo. La sensazione è che la situazione non sia rientrata, con Clio MakeUp che si sarebbe lasciata col marito Claudio Midolo. Sono uniti in matrimonio dal 2007, ma ci sono indizi che farebbero immaginare una separazione. Lei ha perso tanti chili e nelle ultime ore si è fatta vedere al concerto del cantante Max Pezzali senza la presenza del coniuge.

Stando a quanto emerso, Clio Zammatteo non avrebbe più l’anello nuziale al dito e il marito si è mostrato giorni fa coi figli Grace Chlone e Joy Claire, ma senza la donna al suo fianco. Quindi, la rottura sarebbe molto probabile, ma si aspettano eventuali annunci ufficiali.