“Hai esagerato: è finita”. Uomini e Donne, panico in studio: la coppia passa dalle parole ai fatti

Uomini e Donne, le anticipazioni che arrivano parlano di grandi cambiamenti. Nelle puntate che vedremo tra pochi giorni, a partire dal 7 gennaio, una coppia avrebbe un accesa discussione in studio e sarebbe prossima all’addio, la situazione sarebbe poi stata salvata in calcio d’angolo ma sono pochi a credere che ci sia, per loro, un futuro. Gli ultimi mesi hanno messo alla prova molte coppie del trono over ed alcun sono scoppiate in maniera fragorosa, come quella composta da Vincenzo e Ilaria. A dare la notizia era stata proprio lei.

>> “Morta dopo un intervento di routine”. Il volto di Uomini e Donne parla del tragico lutto

“La storia con Vincenzo è finita dopo un mesetto, è durata poco purtroppo. Probabilmente abbiamo due caratteri troppo forti, comunque è meglio che sia successo adesso che magari dopo cinque o sei mesi quando io mi ero trasferita…Io mi sono esposta e si è esposto anche lui, quindi anche lui ci credeva”.





Uomini e Donne, Claudia straccia lettera in faccia a Diego

Poi era stata la volta di Mario Verona e Giovanna. Nei prossimi giorni i diretti interessati si faranno sentire per confermare, smentire o sfogarsi. Lo scoop arriva da una fonte di Lollo Magazine che è “solita a leggerci e seguirci”, si legge nel post. “Ci ha scritto rivelandoci un’indiscrezione importante su Mario Verona e Giovanna Gemma”. E “ci ha confermato che la storia tra i due è arrivata già al capolinea: Mario e Giovanna si sono lasciati!”.

La nuova coppia in crisi la segnala Lorenzo Pugnaloni su Instagram, l’ultima registrazione del dating show del 2024 ha visto infatti un lungo confronto in studio tra Claudia D’Agostino e Diego Tavani.Su Canale 5 verrà trasmessa la lite tra i due, con Claudia che scriverà una lettera e la straccerà in faccia a Diego perché non riceverebbe, a suo dire, dimostrazioni da lui.

Riporta Blastingnews come: “Tutto inizierà con Claudia che scriverà una lettera a Diego. Una volta di fronte a Tavani, Claudia prenderà la missiva e la strapperà, accusando il cavaliere di non darle le giuste dimostrazioni. D’Agostino si dirà pronta a lasciare la trasmissione insieme a lui, ma quanto accaduto nei giorni prima (quando Diego l’ha apostrofata con termini negativi) la faranno vacillare”.