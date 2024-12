“Fuori da UeD e via dall’Italia”. Armando Incarnato, nuova vita per il cavaliere più discusso degli ultimi anni

Armando Incarnato ha detto definitivamente addio a Uomini e Donne. Nelle ore scorse ha pubblicato la foto di un aereo in volo che lo porterà lontano, per un periodo di relax. Gli ultimi mesi sono stati turbolenti. Nello studio di UeD si è fatto notare per toni netti e qualche rissa verbale. Armando Incarnato si era scagliato contro i due corteggiatori di Ida Platano, Pierpaolo e Mario.

“Lei è stata usata per visibilità, non c’è stata protezione e tutela da parte degli uomini. Lì dentro ognuno si è fatto i fatti propri senza avere il coraggio di alzare la mano e dire mezza parola”. E gli affondi, nei confronti dell’unico ‘rimasto in gioco’, e cioè Mario Cusitore, erano ripresi. Poi il silenzio.





Uomini e Donne, Armando Incarnato lascia per sempre

Da ormai un po’ di tempo a questa parte tuttavia Armando, a causa di motivi personali, ha deciso di abbandonare la trasmissione e di interrompere il suo percorso all’interno del fortunato programma di Canale 5. Nelle ore scorse ecco la storia instagram che fa luce su dove sia ora Incarnato.

L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di fare un viaggio fuori dal paese e di dedicarsi in maniera esclusiva al suo lavoro di imprenditore. Nell’annunciare la sua breve fuga dall’Italia ha però fatto una simpatica gaffe. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha infatti affermato: “Una meritata vacanza dopo un anno di ferie ci vuole”. Ed i commenti sono fioccati.

“Armando, ma se stai sempre in ferie a che ti serve una vacanza?”. E ancora: “Ma sei serio o ci stai prendendo in giro? Io direi più la seconda. Comunque Armando, stammi a sentire, torna presto a Uomini e Donne che senza di te si vede che manca qualcosa”.