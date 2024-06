Uomini e Donne, alla fine è successo: dopo tanto mistero Riccardo Guarnieri ha deciso di presentare la sua nuova fidanzata. Lo ha fatto in una maniera insolita, pubblicando una storia instagram: una rarità visto il carattere riservato del cavaliere. Per Riccardo, insomma, è arrivato il momento di sorridere mentre la sua ex Ida Platano affronta un momento nero. Nelle scorse ora Ida Platano ha voluto condividere sulle story di Instagram alcuni messaggi ricevuti da un hater: “Mamma mia quanto ca**o sei brutta”.

E ancora “Mamma svergognata… Non ti vergogni con un figlio piccolino?”. E lei ha risposto: “Che devo dire? Boh, mi viene la nausea. Che schifo. Comunque lo sapete benissimo che non mi toccano per niente questi commenti”. Ida ha imparato ad ignorare queste assurde cattiverie gratuite.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri presenta la nuova fidanzata

Al contrario non è sorda davanti a Riccardo che lo scorso aprile le aveva lanciato alcune frecciatine dopo che a Verissimo Ida aveva risposto ad una domanda precisa di Silvia Toffanin che chiedeva se provasse qualcosa per Riccardo Guarnieri e, ancora, quale sarebbe stata la sua reazione nel vederlo in studio. “Non so cosa dirti, io questo non solo, scioccante no”.

“Comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forti e indimenticabili, che quando se ne parla mi fanno certi effetti ancora, ma quello adesso è passato”, aveva concluso Ida. Secca la risposta di Riccardo: “Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”.

E oggi tutti è diventato chiarissimo. Nella foto si vede la coppia felice e sorridente, di lei si sa che si chiama Gabriella e pare che abitino entrambi in Puglia ed è lì che starebbero vivendo il loro amore. Tra loro sarebbe iniziato tutto per caso ed ora sono protagonisti di un viaggio bellissimo.