Un lutto ha colpito l’Hotel La Sonrisa, celebre struttura alberghiera situata a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. La location, nota per essere stata il set del programma televisivo di Real Time “Il Boss delle Cerimonie” e in seguito “Il Castello delle Cerimonie” dopo la scomparsa di don Antonio Polese, storico proprietario, è attualmente gestita dalla figlia Immacolata Polese (Donna Imma) e dal marito Matteo.

La triste notizia è stata condivisa attraverso i canali social ufficiali della struttura, che nel corso degli anni ha raggiunto un’ampia notorietà grazie alla trasmissione televisiva. Più di recente, l’hotel e ristorante ha però fatto parlare di sé per motivi diversi, in seguito alla confisca legata a un’accusa di lottizzazione abusiva. Dopo queste difficoltà, un altro evento doloroso ha colpito il “Castello delle Cerimonie”.

Lutto al Castello delle Cerimonie, morto il maitre Franco Di Ruocco

Sulla pagina Facebook de La Sonrisa, i proprietari Immacolata Polese e Matteo, hanno dedicato un sentito omaggio a Franco Di Ruocco, storico maitre della struttura, che per decenni è stato un punto di riferimento per l’attività di famiglia insieme a Gaetano e Ferdinando, altri due personaggi noti grazie al programma di Real Time. “Con il cuore colmo di dolore e un profondo senso di vuoto, oggi diciamo addio a Franco Di Ruocco, il nostro storico maitre e un membro insostituibile della famiglia di La Sonrisa”, si legge nel tributo social.



“Per oltre 30 anni, Franco ha servito non solo con impeccabile professionalità, ma con un sorriso sincero, un’umanità rara e una dedizione che ha reso speciale ogni momento condiviso con lui. La sua presenza illuminava ogni evento, la sua eleganza era un segno distintivo e il suo cuore grande lo rendeva amato da tutti”. Il tributo si conclude con parole che sottolineano il legame profondo tra Franco e la famiglia de La Sonrisa, sconvolta dalla notizia della sua scomparsa.

“Franco non è stato solo un collaboratore, ma un amico, una guida e una colonna portante di tutto ciò cherappresenta. Oggi il nostro castello è un po’ più vuoto, ma siamo certi che il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e nell’eredità che ha lasciato nei nostri cuori.Sei e sarai per sempre parte di noi”. Il ricordo di Franco Di Ruocco rimarrà vivo, non solo per la sua professionalità ma anche per la straordinaria umanità che ha saputo regalare a chiunque lo incontrasse.