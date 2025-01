Non si può mai stare tranquilli al Grande Fratello e infatti, in vista della prossima puntata di lunedì, fuori è di nuovo il caos. Ricordiamo che nella scorsa, quella andata in onda eccezionalmente mercoledì 8 gennaio, Jessica Morlacchi ha lasciato il gioco spontaneamente dopo essere finita in nomination d’ufficio insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi.

La scorsa settimana, difatti, le tre si sono rese protagonisti di comportamenti troppo sopra le righe, per usare un eufemismo. Jessica non ha accettato la punizione decisa dalla produzione e si è ritirata, Helena e Ilaria invece sono a rischio eliminazione insieme ai nominati della serata. Questa volta il pubblico è chiamato a scegliere chi far uscire dalla casa e non il preferito.

Leggi anche: “Ora tra me e te mi piace…”. Grande Fratello, tra lui e Amanda sta andando così





GF, fan in rivolta: cosa sta succedendo

A finire al televoto eliminatorio sono stati Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e, come detto, le due concorrenti che insieme a Jessica si sono beccate il provvedimento disciplinare: Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Ma a 48 ore dall’apertura del televoto è successo di tutto: centinaia di fan di Shaila hanno chiesto l’annullamento delle votazioni, accusando i sostenitori di Helena di aver violato le regole.

Sono accusati di aver votato in massa dal Brasile e sostenendo anche che sarebbe stata in primis la sorella di Helena Prestes a chiedere ai fan brasiliani di votare per la modella. Da quel momento, si legge sul sito Biccy, è scoppiato il caos tra petizioni e appelli per contattare il Codacons: “Ragazzi questi ci buttano fuori Shaila se non facciamo qualcosa. Contattiamo tutti il Codacons”.

🛑 Il Regolamento del Gf sul sito afferma che SONO VALIDI SOLO I VOTI PROVENIENTI DALL’ITALIA.

Il televoto deve essere ANNULLATO perchè i fans di Helena votano da altri Paesi d’Europa e da altri continenti.

Mandate email al @Codacons @GrandeFratello #grandefratello #shailenzo pic.twitter.com/Nji52oUAHW — Mariluna (@mariluna002) January 9, 2025

E ancora: “Scriviamo al Codacons perché quelle votano dal Brasile ed è contro il regolamento. Stanno usando i vpn per non farsi tracciare che sono brasiliane”. Ma dall’altra parte ci sono i fan di Helena, che hanno accusato quelli di Shaila di aver usato bot e account fake per dare più voti contro la loro beniamina: “Loro dicono che ci sono voti dal Brasile e poi sono i primi a trasgredire il regolamento usando i bot!”. “Si sono autodenunciate in pubblico che usano bot. Io poi mi sono infiltrata in una room e spiegavano come usare i bot”. “Chiedono l’annullamento per i voti brasiliani che non verranno contati e poi loro usano i bot”. Insomma, c’è un gran macello in rete in queste ore.