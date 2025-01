“Tu torni a casa”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini. La ventiquattresima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena ed emozioni. Il conduttore Alfonso Signorini ha aperto la serata annunciando la possibilità di un ripescaggio per alcuni ex concorrenti, decisione sottoposta al giudizio del pubblico attraverso un televoto flash. Con il 66% dei voti favorevoli, gli spettatori hanno approvato il rientro in gioco di alcuni ex partecipanti.

Successivamente, è stato aperto un secondo televoto flash per determinare quali ex concorrenti avrebbero avuto l’opportunità di rientrare nella casa. Tra i candidati al ripescaggio vi erano Clarissa, Clayton, Eva, Federica, Helena, Iago, Jessica, Michael, Maria Monsè e Stefano. Chi entrerà di loro? Un momento particolarmente toccante della serata ha visto protagonista Pamela Petrarolo, che ha condiviso con il pubblico il dolore per la scomparsa del fratello Manuel, di cui non si hanno notizie da due anni.





Pamela ha raccontato la sofferenza vissuta dalla sua famiglia e ha ricevuto una sorpresa emozionante: l’incontro con sua madre Cinzia, che ha lanciato un appello al figlio scomparso, sperando in un suo contatto. La puntata ha inoltre affrontato la questione del “bigliettino-gate”, con Luca Calvani che ha spiegato la natura del messaggio ricevuto da Enzo Paolo Turchi, chiarendo eventuali malintesi e sottolineando la trasparenza del gesto. Per quanto riguarda le dinamiche interne alla casa, non sono state effettuate nuove nomination durante la serata.

Tuttavia c’è stata una nuova eliminazione come dicevamo. In nomination c’erano: Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi. Durante la serata, ad un certo punto, come di consueto, Alfonso Signorini ha chiuso il televoto per l’eliminazione. I primi a salvarsi sono stati: Javier, Zeudi e Bernardo. Poi è partito un televoto flash in cui se la giocavano Alfonso, Emanuele, Eva, Maxime, Pamela e Stefania.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… Eva! #GrandeFratello pic.twitter.com/pI9qCxstZ5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 20, 2025

È arrivato quindi il momento del verdetto e ad uscire dalla casa del Grande Fratello è Eva Grimaldi. Ma come è successo? Le percentuali però parlando chiaro: Zeudi, che ha ottenuto il 34,7% di voti. Segue subito dopo Javier con il 31%. Poi troviamo Stefania con il 6% e Alfonso con 5,9%. Pamela con 5,5%, Maxime 4,9%, Bernardo 4,8%, mentre Emanuele ha fatto il 4,2%. Peggio di tutti Eva Grimaldi che colleziona solo il 3%.

