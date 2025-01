Quella di stasera al Grande Fratello sarà una puntata da non perdere. Tante sorprese tra potenziali ingressi e ritorni. Nelle ultime ore il comunicato diffuso dalla produzione ha fatto discutere molto ed acceso il dibattito on line. Il pubblico si chiede se la sorpresa annunciata sarà il ritorno di Helena oppure l’ingresso di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Non sarebbe una novità assoluta visto che già Stefania Orlando e Eva Grimaldi sono entrati.

A proposito di Eva Grimaldi, sarebbe ad un passo dall’essere eliminata dal programma. Tra i sette finito in nomination infatti sembra la candidata più debole. Intanto, in attesa di quello che succederà, c’è stato un nuovo confronto tra Mavi e Tommaso.





Grande Fratello, dolcezze tra Mavi e Tommaso

Un momento di dolcezza, andato avanti per un po’. Lei nella vasca da bagno, lui fuori. Lui che la guarda con occhi sognanti e lei che spiega che vorrebbe che a vincere il Grande Fratello fosse lui. Ripete il suo nome a loop ed il video ha fatto immediatamente il giro della rete. MaVi non ha vissuto giorni facili all’interno della casa. Più volte è crollata.

Tempo fa, in lacrime, confidò a Zeudi di essersi sentita tradita da amici a cui aveva dato tutta sé stessa. Zeudi la accarezzava comprensiva dicendole: “Qua dentro devi capire che non tutti sono come te” invitandola a non aspettarsi di ricevere lo stesso trattamento che dà agli altri. “Ho creato delle aspettative troppo alte” commentava amareggiata Mariavittoria.

Dura 5 minuti a me era sembrato fossero 30 secondi.

Delusa come quando parlava del tradimento del suo ex fidanzato: “Stavo con questo ragazzo da tanti anni e non andava più come doveva andare. Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore, a pelle sentivo delle cose. Sì ci frequentavamo tutti nel gruppo e anche loro due c’erano. Poi ho scoperto che mentre io stavo ancora con lui, lei”.