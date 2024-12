Ad Affari tuoi l’ultima partita l’ha giocata Jessica, la concorrente delle Marche. La sua partita, giocata al fianco della sorella, non è stata proprio fortunata. Eppure era iniziata abbastanza bene, con tiri favorevoli. E infatti l’offera dei 40mila euro del dottore è stata subito rifiutata. “Il tabellone è ancora tanto positivo”, le sue parole.

Altri tre tiri per la pacchista, che ha trovato nell’ordine 500 euro, poi 100mila euro e infine 30mila. Il dottore ha offerto il cambio pacco ma anche qui Jessica ha detto no. Sfumata l’occasione di portare a casa altre cifre alte, la concorrente ha ricevuto l’offerta di 15mila euro ma dopo un’attenta valutazione ha deciso di rifiutarla.

Affari tuoi, il trucco per capire la Regione fortunata

“A me non spaventa continuare. Rifiuto l’offerta”, ha detto a Stefano De Martino che però, dopo l’ultimo tiro, l’ha messa di fronte a questa verità: è rimasta solo con 200mila euro e altri quattro pacchi blu. Altro cambio pacco rifiutato e subito via l’unico rosso.

Con quattro pacchi blu, Jessica è andata alla Regione fortunata, che è l’ultima chance per vincere una bella somma. Ossia 100mila euro al primo colpo e 50mila al secondo. “Non sono molto ottimista nella vita. Forse ho studiato troppo Leopardi, però a volte sono pessimista. Nel gioco mi arrendo difficilmente, anche per questo motivo non abbiamo accettato”, aveva spiegato a Stefano De Martino.

Alla Regione Fortunata, in ogni caso, Jessica ha indicato prima la Puglia e poi la Campania ma purtroppo, però, è tornata a casa a mani vuote. Tra i tanti tweet durante la sua partita, però, uno in particolare ha destato curiosità: c’è chi ha notato un dettaglio per capire se un concorrente sarà vincitore o meno al primo tiro della Regione fortunata. Praticamente, se il conduttore manda in onda i 60 secondi di pubblicità alla prima regione chiamata, è assai probabile che la scelta sia giusta. Sarà davvero così?