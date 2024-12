Tutti i cantanti del prossimo Festival di Sanremo si sono ritrovati al Casinò della cittadina ligure per annunciare i titoli dei brani che porteranno in gara. Uno dopo l’altro, sono stati accolti sul palco da Carlo Conti ma quello che ha fatto più scalpore – o meglio destato preoccupazione – è stato Fedez. “Siamo io e la mia penna contro il mondo”, aveva scritto sul suo profilo social presentando il singolo.

Insomma, un annuncio che lasciava intendere un Fedez forte, energico, carico. E invece non appena è salito sul palco di Sarà Sanremo è apparso in tutt’altro modo. Decisamente sottotono, confuso, con gli occhi gonfi e la parlata leggermente rallentata: così ha annunciato che il suo brano sanremese si intitola “Battito”.

Sarà Sanremo, tutti preoccupati per Fedez

Non solo. Fedez è anche stato l’unico a uscire dall’entrata accompagnato da Carlo Conti, mentre tutti gli altri si congedavano da soli scendendo dal palco. Il conduttore ha parlato lentamente, scandendo le parole e provando a coinvolgerlo nella conversazione, seppur breve, ma Fedez ha risposto a monosillabi.

Si è limitato a dire il titolo della canzone, Battito, e quando Carlo Conti gli ha chiesto di commentare brevemente il contenuto del pezzo, Fedez lo ha descritto come “una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata ad una donna, ma quella donna è identificata nella depressione”.

Vedere Fedez così mi ha messo molta tristezza. Io non ci trovo niente da ridere #Sanremo2025 pic.twitter.com/SXC6qjC6gH — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 18, 2024

Mi dispiace molto per Fedez, può piacere o non piacere, possono non essere condivisi alcuni suoi atteggiamenti ma si vede che non sta bene e gli auguro di guarire presto e di ritrovare la serenità #SaràSanremo #Sanremo2025 — cate (@dearcathe) December 18, 2024

Fedez che entra camminando e parlando a rallentatore in modalità 0,5X non me lo aspettavo #sanremo2025 #sarasanremo pic.twitter.com/szQc58f5JA — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) December 18, 2024

Fedez unico artista ad esser passato da dietro senza incontrare fan e telecamere #SaraSanremo — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 18, 2024

Poi è stato accompagnato dietro le quinte. Il giornalista Rai Domenico Marocchi, presente al Casinò, ha confermato via social che Fedez è stato l’unico artista ad essere passato da una via secondaria senza incontrare fan e telecamere. Chi ha seguito Sarà Sanremo e ha commentato su X il minuto scarso in cui è stato protagonista ha iniziato a preoccuparsi. “È evidente che non sta bene”, “Mi dispiace molto per lui, si vede che non sta bene”, “Fa tenerezza vederlo così, avrebbe bisogno di una pausa e pensare alla sua salute mentale”.