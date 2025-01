Grande Fratello, un altro abbandono e tre nuovi ingressi. Grandi novità nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini che negli ultimi giorni sta vivendo giorni di grandi scontri e tensioni. Il tempo passato tra le quattro mure in convivenza forzata con altri sconosciuti si fa sentire e i nervi sono a fior di pelle. Dopo l’abbandono di Jessica Morlacchi si profila un’altra uscita volontaria.

Stiamo parlando di Ilaria Galassi, finita in nomination con Helena Prestes a seguito delle pesanti liti che le hanno viste protagoniste. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip e tv Amedeo Venza l’ex Non è la Rai potrebbe presto lasciare la Casa. La ballerina e showgirl, infatti, sarebbe molto provata dopo gli ultimi avvenimenti e avrebbe intenzione di mollare. Ma le sorprese non sono finite.

Leggi anche: “Ora te la metti in bocca e te ne vai”. Grande Fratello, la furia di Luca con Tommaso





Tre nuovi ingressi nella Casa: due donne e un uomo… misterioso

C’è una donna di cui si parla da giorni. Si tratta di Vanessa, la ragazza che Javier Martinez ha confessato di aver conosciuto e per la quale prova un interesse sincero: “Javier nel Grande Fratello parla spesso di questa Vanessa che gli piace e che ha sognato all’interno della casa, se può interessarti l’ho trovata – racconta un’utente a Deianira Marzano – Ha 25 anni, vive a Milano ma va spesso nelle Marche dove Javier vive. Ha fatto un’esperienza in tv con Donnaventura su Rete 4 e se vai nel suo profilo ci sono una marea di like di Javier”.

Sia Deianira Marzano che AgentBeast riportano che gli autori del GF avrebbero già avviato i contatti con Vanessa per farla entrare nella Casa. Ma proprio lei avrebbe già dato la sua risposta negativa, staremo a vedere… A “Storie di donne al bivio – weekend”, poi, Lory Del Santo ha parlato di un suo possibile ritorno al Grande Fratello. Quando Monica Setta le ha chiesto se fosse interessata Lory ha confermato: “Amo il mio lavoro e non vorrei mai perdere una proposta. Amo essere in TV, amo lavorare e dire di no non mi fa dormire la notte”.

BOOM INGRESSO VANESSA: TUTTO CIÒ CHE SAPPIAMO 💥

Le voci su un possibile ingresso di Vanessa si fanno sempre più insistenti.

L'ingresso è un concorrente con legami con Javier e un uomo dal passato controverso

Saranno almeno due ingressi #GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) January 11, 2025

E non è tutto. Secondo alcuni rumors sarebbe pronto ad entrare nella Casa del Gf anche un altro personaggio. In questo caso, però, non sappiamo molto, solo che si tratta di “un uomo dal passato controverso“. Intanto c’è grande attesa per vedere chi tra Helena e Ilaria dovrà lasciare la Casa dopo il caos della lite, le nomination d’ufficio e il conseguente abbandono di Jessica.

“Sta male”. Grande Fratello, MaVi e Tommaso corrono ad aiutarlo: il concorrente in crisi