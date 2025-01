Nella giornata odierna, 9 gennaio 2025, la consueta puntata di È sempre mezzogiorno, il popolare cooking show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, non è andata in onda. Le cose stamattina non sono andate come al solito e la cosa è stata evidente quando Eleonora Daniele, a Storie Italiane, si è conclusa un’ora prima del previsto. La giornalista ha detto: “Oggi chiudiamo prima…”.

>> “Che figura”. Antonella Clerici, gaffe in diretta Rai: De Martino e Morandi non si trattengono

E ancora: “Ringrazio tutti gli ospiti di essere stati con noi e grazie ai nostri inviati e al pubblico per dimostrarci sempre l’affetto… Diamo la linea al TG1 per la conferenza stampa di Giorgia Meloni…”. Ed è per lo stesso motivo che anche È sempre mezzogiorno ha subito una piccola grande modifica nel palinsesto di oggi: non è andato in onda sempre per fare spazio alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questo cambiamento di palinsesto ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico affezionato al programma.





È sempre mezzogiorno non andrà in onda oggi: cosa succede

La conferenza stampa, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, è stata trasmessa in diretta a partire dalle 11:15, occupando la fascia oraria solitamente dedicata al programma della Clerici. Durante l’evento, il Premier ha affrontato temi di rilevanza nazionale, tra cui le nuove misure economiche e le strategie per fronteggiare l’attuale situazione sanitaria. Antonella Clerici, consapevole della variazione, aveva anticipato ai suoi telespettatori la sospensione della puntata odierna.

Al termine della diretta di ieri, la conduttrice ha dichiarato: “Noi domani non ci saremo perché lasciamo spazio alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Ci vediamo venerdì, sempre alla stessa ora, un po’ prima di mezzogiorno”. Non è la prima volta che È sempre mezzogiorno subisce interruzioni per eventi istituzionali. Già in precedenza, il programma era stato sospeso per consentire la trasmissione di conferenze stampa governative, evidenziando l’importanza attribuita dalla Rai all’informazione pubblica.

La reazione del pubblico è stata mista. Alcuni spettatori hanno espresso disappunto per la mancata trasmissione del programma, manifestando il loro affetto per il format e la conduzione di Antonella Clerici. Altri hanno compreso la necessità di dare priorità alle comunicazioni istituzionali, riconoscendo l’importanza di essere aggiornati su temi di interesse nazionale. La Rai, dal canto suo, ha ribadito l’impegno nel garantire un equilibrio tra intrattenimento e informazione, sottolineando la necessità di adattare il palinsesto in funzione degli eventi di maggiore rilevanza per il Paese.

Leggi anche: “Vivi sempre nel mio cuore”. Antonella Clerici, lacrime in diretta: quel dolore non passa