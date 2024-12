Cena di Natale, il programma guidato da Antonella Clerici su Rai 1 ha fatto il pieno di ascolto. Eppure qualcosa è andato non proprio per il verso giusto, con la conduttrice che ha commesso una gaffe che immediatamente ha fatto il giro della rete. Tutto è partito quando hanno preso la parola Gianni Morandi e Stefano De Martino che poco prima avevano conquistato il pubblico con duetti emozionanti.

Avevano interpretato brani iconici come Occhi di ragazza e un medley di Leva calcistica e Balla balla ballerino, regalando momenti di pura magia musicale. Poi avevano mostrato i loro regali di Natale: due palloni da calcio.





Antonella Clerici, gaffe durante la diretta di Cena di Natale

Gianni ha spiegato: “Avevo 9 -10 anni, prima si giocava con un pallone di cuoio, poi nel 54 nacque la televisione e hanno dovuto fare questo pallone perché si potesse vedere bene sullo schermo” Anche De Martino ne ha ricevuto uno quando era ragazzo e, a proposito, ha spiegato: “Pensavo fosse un segno del destino, dovevo fare il calciatore”.

“Ma il destino non era stato chiaro, sul pallone c’era scritto ‘tango’. Mi iscrissi a scuola calcio, volevo essere come gli altri ma ero negato. Qualche mese dopo me ne vado, iniziai scuola di danza e capii che non è vero che il calcio è per uomini e la danza per le donne”. E qui la gaffe di Antonella: “Allora le palle volete darle a me? Tanto palle di qui, palle di là…”.

Frase che, va da sé, è diventata virale in pochi minuti, infiammando i social. Morandi è scoppiato a ridere e anche De Martino, che poco dopo ha commentato: “Detta così era un po’ brutta”. “Lo so. Ritorno alle origini, ritorno al calcio”, ha spiegato Clerici chiarendo il significato delle sue parole. Tantissimi i commenti sui social: “Ammazza che figura Antonè”. “Grande Antonella, specialista in gaffe atomiche”. “Mi date le palle? Che figura di m**. ahhahahah”.