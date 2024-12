C’è grande attesa per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che, come di consueto, andrà in onda domenica pomeriggio. Le anticipazioni però sono già uscite, perché a differenza del Serale che è in diretta il pomeridiano viene registrato il giovedì. E così il pubblico che non ama le sorprese già sa con qualche giorno di anticipo chi è l’eliminato, come sono andate le sfide e chi saranno i giudici e gli ospiti speciali.

E a proposito di ingressi, ci sarà un gradito ritorno per i fan di Amici: quello di Raimondo Todaro. Dopo tre edizioni, quest’anno il ballerino e coreografo ha lasciato la cattedra ma giovedì, durante l’ultima registrazione del talent di Maria De Filippi, è tornato in quello studio. È stato chiamato come giudice di ballo e, visto che spesso la storia si ripete, si è reso protagonista di una lite con Alessandra Celentano.

Amici 24, torna Raimondo Todaro

Gli spoiler di SuperGuidaTv ci svelano cosa è successo durante e dopo la sfida tra Alessia e Francesca: “Alessia balla sulle note di Mi gente – si legge – Francesca balla sulle note di Stand by me. Su Alessia si apre una discussione tra Raimondo e la Celentano. La ragazza danza un assolo di latino e per far vedere che sa fare anche i passi a due balla poi una coreografia di latino contaminato in coppia con Umberto”.

“Se Alessia è stata criticata da Todaro, Francesca, invece, ha ricevuto un sacco di complimenti. Per Todaro lei è precisa e potente”. Raimondo Todaro, si legge ancora, ha detto che Alessia “non è allo stesso livello di quelli che fanno i balli di coppia o i passi a due”, quindi “ha preferito Francesca”. Ma proprio per le parole spese sulla ballerina, è scoppiata una lite con la maestra Alessandra Celentano.

L’ennesima lițe, per chi segue da sempre Amici anche se non è stata l’unica: “Liti in puntata? Quella tra la Celentano e Todaro per via di Alessia. Poi quella tra la Pettinelli e Rudy Zerbi per i commenti su TrigNo. Quella tra Lorella e la Pettinelli per Luk3 a cui la Pettinelli da 4.5 mentre la Cuccarini sottolinea che il cantante è migliorato molto nell’aprire la voce grazie al lavoro con i coach”.