Nervi tesi e tensione ad Amici 24, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di oggi (che in tv sarà trasmessa domenica) non lascia presagire nulla di buono per alcuni allievi ai quali sarà ritirata la maglia. La settimana che si sta per chiudere è stata molto caotica nella scuola segnata dalle liti tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Liti che potrebbero avere presto un epilogo. Intanto l’ex allieva Rebecca ha raccontato cosa succede nella scuola.

“Ci alzavamo presto ad Amici per fare classico, nei giorni in cui non avevamo classico avevamo ginnastica, alcuni cantanti erano proprio scoordinati, morivamo dal ridere. In tutto facevamo 6 ore toste, lavorare con i professionisti era una figata pazzesca, ti aprivano dei mondi, ti davano consigli”.





Amici 24, tolta la maglia a tre allievi: il motivo

“Finivamo verso le sei a volte verso le quattro, io andavo a dormire spesso anche tardi verso l’una, era un bel gruppo, era bello parlare tutto insieme. Il mangiare lo facevamo noi, qualcuno, senza far nomi, non sapeva cucinare, ma almeno si impegnava. Qualcuno si impegnava almeno anche se altri si lamentavano. Di solito quella che cucinava per tutti era Teodora”.

“C’è chi mangiava da solo e chi in piccoli gruppi. A volte dopo la puntata mangiavamo una pizza buonissima, era un bel momento di ritrovo, a me manca tanto. Mi mancano anche i miei compagni. Sono sicura che li rivedrò, sento proprio la mancanza. Auguro a tutti di andare più avanti possibile, poi ci riabbracceremo”. Il problema per molto era la pulizia.

Pulizia che è costata caro a tre allievi. Racconta Isa&Chia come: “La Celentano è entrata con una camera in casetta durante la registrazione e ha visto che tutte le camere erano sottosopra e ha chiesto di mettere in sda i suoi alunni. Inizialmente i prof hanno accettato ma poi la produzione ha confermato che alcuni di loro (Alessia, Chiara, Daniele ecc) erano quelli che pulivano di più e quindi Maria ha deciso di togliere la maglia a loro”.