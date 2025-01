Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa dello storico inviato della trasmissione Chi l’ha visto?, venuto a mancare a Roma all’età di 65 anni. Il giornalista ha collaborato con il programma sin dalla sua prima puntata nel 1989, distinguendosi per il suo impegno in inchieste su casi irrisolti, tra cui quello di Emanuela Orlandi. Nel 2006, realizzò un’intervista significativa ad Antonio Mancini, ex membro della Banda della Magliana.

Sempre per il caso Orlandi, intervistò il vigile urbano Alfredo Sambuco, il quale sostenne di aver visto la ragazza intrattenersi nei pressi di Palazzo Madama con un uomo di 35 anni. I fatti raccontati in quell’intervista furono poi smentiti dallo stesso vigile, il quale dichiarò di averle fornite solo per dare un po’ di speranza ai familiari di della giovane scomparsa. La redazione di Chi l’ha visto?, insieme alla conduttrice Federica Sciarelli, ha espresso profondo cordoglio per la perdita dell’amato collega con un post sugli account ufficiali della trasmissione che va in onda in prima serata il mercoledì su Rai Tre.

Lutto a Chi l’ha visto, morto il giornalista Fiore De Rienzo

“Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia. La camera ardente domani dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma, Isola Tiberina”, si legge nel post, a cui hanno fatto seguito centinaia di commenti degli affezionati a Chi l’ha visto.

L’annuncio della scomparsa del giornalista è stato fatto dal fratello con un comunicato stampa ufficiale: “Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo. Domani dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma”. I funerali si svolgeranno a Paternopoli, in provincia di Avellino, paese di cui il giornalista era originario e a cui era rimasto legatissimo, giovedì 30 gennaio prossimo alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione.

Fiore De Rienzo, padre dell’attore Libero De Rienzo, scomparso prematuramente nel 2021 a soli 44 anni a seguito di un arresto cardiaco dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha vissuto gli ultimi anni segnato dal dolore per la perdita del figlio.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio giunti da amici e colleghi. Il giornalista Salvo Sottile ha voluto ricordarlo con queste parole: “Sei stato un maestro e un grande amico. Mi hai insegnato molto, non lo dimenticherò, mi mancherai! Grazie e buon viaggio!”. Anche la collega Debora Ergas gli ha dedicato un pensiero: “Addio Fiore De Rienzo. Collega di grande valore, signore come pochi. Ti chiamavo Grande Gatsby per la tua innata eleganza. E voglio ricordarti così. Buon viaggio. Picchio ti aspetta…”.