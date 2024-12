Puntata forte l’ultima del Grande Fratello per Shaila Gatta. L’ingresso della mamma doveva essere una sorpresa e così è stato, ma anche nell’accezione più negativa del termine. La ballerina era ovviamente felicissima di riabbracciare la madre dopo quasi 3 mesi di reclusione, ma la signora l’ha subito messa in guardia su Lorenzo Spolverato. E non ha riservato belle parole al modello, definito un gran giocatore.

Non solo. Pare che le abbia anche sussurrato che tutti dicono sia gay ma questo in diretta le due non l’hanno ammesso. Fatto sta che nella notte l’ex velina ha avuto un brutto crollo per l’incontro con la mamma. È scoppiata in un pianto disperato mentre si sfogava proprio col fidanzato e fatto anche una rivelazione pesantissima sul suo passato.

GF, Shaila in lacrime nella notte: la confessione pesante

Shaila inizia il suo sfogo dicendo che sua madre dovrebbe fidarsi di lei e farsi gli affari suoi perché se “poi sbaglio mi prendo il palo, ma almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar. Io sento il tuo amore, non devi confermare nulla perché ti sento vero. Mia mamma si sbaglia”.

Quelle parole per lei sono state “una pugnalata in pieno petto, proprio al cuore”. “Anche a casa fa l’errore di essere così – ha aggiunto – Nella coppia non sei tanto tu il problema, ma io. Da oggi ognuno dei due sarà libero. Tu mi piaci e non vorrei mai che fossi un altro. Mi dispiace tantissimo e non hai idea di come mi sento. Questa è stata una botta finale”. Dice anche che succede sempre quando frequenta qualcuno e le dispiace che lei pensi quelle cose su Lorenzo.

Questa è la figlia della madre che per voi ha madrato.Quando a 16 anni è andata via di casa mamma Luisa che madra si è preoccupata cosa stesse vivendo la figlia ?Ora è andata a distruggerla altro che aiutarla … #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/kHQsh9Ozb4 — accentievirgoleacaso (@accentievirgole) December 10, 2024

Shaila che dice uomini di 60 anni che volevano portarmi a letto.

MAHH. NON HO PAROLE. #GrandeFratello — Gabryy🧡 (@gabryy_2536) December 10, 2024

Ma tra le lacrime, si è lasciata andare anche a una confessione davvero forte sul suo passato dopo essersi ripetuta di essere fiera di sé e di “noi”. “Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano! Ma che ca… ne sa lei?! Altro che vergognare, io sono fiera di me. Cosa ne sa di cosa ho passato, di cosa ho dovuto vivere?! Lei non c’era! Io l’ho sempre protetta da certe cose“.